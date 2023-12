Concerto di Fonterutoli – Weihnachtsgewinnspiel

Es war die Marchesa Carla Mazzei, die ihm nach einer Verkostung, bei der er sie mit seiner unglaublichen Ausgewogenheit und Harmonie überraschte, seinen Namen gab. So haben seinerzeit Sangiovese und Cabernet

Sauvignon erstmals gemeinsam gerade in Castellina in Chianti auf dem Weingut der Marchesi Mazzei den idealen „Resonanzboden“ gefunden, um ihr ganzes Potenzial und das Zusammenspiel ihrer Eigenschaften

zur Geltung zu bringen – wie zwei Instrumente, die gemeinsam gespielt werden.

Chronologisch gesehen gehört der „Concerto“ zu den 10 „Gründervätern“ des Phänomens der „Super Tuscans“ aus dem

Chianti Classico-Gebiet, in einem Jahrzehnt, das einen epochalen Wendepunkt für den Weinbau und die Weinerzeugung in der Toskana bedeutete. „Es war eine echte Revolution … mit dem Paradox, dass es sich um Vini da Tavola handelte – und Concerto war mit seinem unverwechselbaren Timbre einer der Hauptprotagonisten“, erinnern

sich Filippo und Francesco Mazzei.

Der Weinberg „Concerto“ liegt auf einer Höhe von etwa 350 Metern über dem Meeresspiegel, ist nach Südwesten ausgerichtet und vollständig von Wald umgeben, der ihm ein besonders kühles Mikroklima schenkt. Er besteht aus vier angrenzenden Parzellen, von denen drei kalkhaltigfelsige und sehr strukturreiche Böden haben, die mit Sangiovese aus einer massalen Selektion von einem Versuchsweinberg aus den 1930er Jahren bepflanzt sind. Die vierte Parzelle hat einen kalkhaltig-felsigen Boden mit einem höheren Lehmanteil und ist ideal für den Anbau von Cabernet Sauvignon.

Die beiden Rebsorten wurden von Hand geerntet und im Keller getrennt vinifiziert. Die Reifung dauerte 18 Monate, in Tonneaux für den Sangiovese und in Barriques für den Cabernet Sauvignon. Abschließend verblieb der Blend vier Monate lang in Zementbehältern zur „Finissage“.

Heute ist Concerto di Fonterutoli ein toskanischer Klassiker aus den 80er Jahren, aber auch ein absolut zeitgemäßer Wein. Für die Familie Mazzei „ist er ein Konzept-Wein, der Emotionen weckt und für uns immer eine Quelle der Inspiration war.“ Der Jahrgang 2021, der mit dem Jubiläumsetikett seit Oktober auf dem Markt ist, ist bereit, die Zeit herauszufordern mit seiner Musik, die so zeitgemäß ist wie die seiner Vorgänger.

Gewinnspiel-Teilnahme bis zum 31.12. unter www.mein-geld-medien.de/weihnachtsgewinnspiel

Der Preis

Eine Magnum des kultigen „Super Toskaners“ Concerto di Fonterutoli