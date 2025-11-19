Ciel Dubai Marina eröffnet als höchstes Hotel der Welt

Als höchstes Hotel der Welt markiert das visionäre Prestigeprojekt des renommierten Dubai-Entwicklers The First Group einen bahnbrechenden Meilenstein in der internationalen Luxushotellerie. Mit 82 Etagen und einer beeindruckenden Gesamthöhe von 377 Metern erhebt sich das architektonische Meisterwerk über die Skyline Dubais und verkörpert eindrucksvoll den Anspruch der Vignette Collection, Gästen außergewöhnliche Erlebnisse an ikonischen Destinationen zu bieten. Das Ciel Dubai Marina beherbergt zudem einen der höchstgelegenen Infinity-Pools der Welt – ein spektakulärer Ort, an dem sich Horizont und Skyline in schwindelerregender Eleganz begegnen.

Das Ciel Dubai Marina ist sowohl ein architektonisches als auch ein Erlebnis-Wahrzeichen: ein Ort, an dem jeder Aufenthalt zu einer Geschichte wird. Als beeindruckendes Spiel der Kontraste – Ost trifft West, Urbanität trifft Ozean, Monumentalität trifft Intimität – verkörpert das Ciel Dubai Marina den authentischen Spirit der Vignette Collection, der von Entdeckergeist, Individualität und unverwechselbaren Erlebnismomenten geprägt ist.

Vom höchsten Infinity-Pool der Welt bis hin zu den lebhaften Restaurants – jedes Detail ist mit Bedacht gestaltet und schafft eine harmonische Balance aus Ausdruckskraft und Tiefe. Fließende Linien, ruhige Farbtöne und natürliche Texturen schaffen einen Rhythmus, der lebendig wirkt, ruhig und doch energiegeladen, luxuriös und doch bodenständig. Das Ergebnis ist ein Aufenthalt, der die Gäste nicht nur mit dem Reiseziel verbindet, sondern mit etwas Bedeutungsvollerem: einem Gefühl von Ort, Perspektive und Zugehörigkeit.

Das Ciel Dubai Marina reiht sich ein in einige der außergewöhnlichsten Häuser der internationalen Hotellerie, die unter dem Dach der Vignette Collection von IHG Hotels & Resorts vereint sind – einer wachsenden Kollektion charakterstarker Hotels, von denen jedes mit einer eigenen Identität, Handschrift und Geschichte begeistert.

„Wir freuen uns sehr, Gäste im Ciel Dubai Marina, Vignette Collection, begrüßen zu dürfen, einem visionären Wahrzeichen, das Innovation, Luxus und Kreativität auf jeder Ebene neu definiert“, sagte Heinrich Morio, Geschäftsführer des Ciel Dubai Marina. „Dieses außergewöhnliche Hotel spiegelt Dubais Status als globales Reiseziel für Tourismus und Wirtschaft wider und bietet ein ebenso gehobenes wie unvergessliches Erlebnis. Unser Team aus engagierten Fachleuten steht bereit, um Gäste mit echter Herzlichkeit und Fürsorge zu empfangen und vom ersten Moment an eine Atmosphäre herzlicher Gastfreundschaft zu schaffen.“

Restaurants, die außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse bieten:

Tattu: Das renommierte asiatische Restaurantkonzept aus Großbritannien hat einen spektakulären Standort auf mehreren Ebenen eröffnet. Die Geschichte des Tattu Dubai beginnt auf Ebene 74, wo das Restaurant seine Gäste in eine dramatische Welt aus antiker Mythologie, moderner Meisterschaft und zeitgenössischer chinesischer und japanischer Küche entführt. Auf Ebene 76 erhebt sich der Tattu Sky Pool als höchster Infinity-Pool der Welt und ist ein Muss für jeden Besucher. Er bietet luxuriöse Tagesbetten, japanische Fusion-Snacks und eine Energie, die sich von Tagesentspannung zu DJ-Sets bei Sonnenuntergang entwickelt. Der Höhepunkt des Tattu Dubai-Erlebnisses befindet sich auf Ebene 81, wo die Sky Lounge & Terrace Raffinesse, Musik, Cocktails und einen atemberaubenden 360°-Blick kombiniert, um ein unvergessliches Dachterrassen-Erlebnis zu schaffen.

West 13: feiert die lebendigen Aromen des Mittelmeerraums mit Gerichten, die von Italien, Griechenland, Spanien und Frankreich inspiriert sind. Freuen Sie sich auf handgemachte Pasta, griechische Gyros und frische Backwaren.

East 14: Dieser Ort bietet eine Reise durch Asien in Form eines Buffets und umfasst Live-Ramen- und Pho-Stationen, Sushi- und Dim-Sum-Theken sowie verschiedene indische Currys.

Risen Café and Artisanal Bakery: Das beliebte lokale Konzept Risen serviert Frühstück, Mittagessen und ganztägige Menüs mit Gebäck, Café-Gerichten und Kaffee aus lokaler Produktion.

Ab Februar 2026 können sich die Gäste im Spa auf Ebene 61 verwöhnen lassen, wo moderne Schönheitsrituale auf altehrwürdige Traditionen treffen. Der hochmoderne 24-Stunden-Fitnessraum des Hotels bietet einen inspirierenden Blick auf die Skyline für ein energiegeladenes Training. Darüber hinaus genießen Gäste einen direkten Zugang zum Soluna Beach Club auf Palm Jumeirah, wo ein privater Pool oder an der unberührten Küste entspannen können.

Familien sind herzlich willkommen und können sich auf spezielle Bereiche und Aktivitäten für Kinder freuen, darunter ein Wasserspielplatz, ein Kinderclub, kinderfreundliche Menüs und durchdachte Annehmlichkeiten beim Check-in. Für Geschäftsreisende und Gäste des Executive Clubs bietet das Nest auf Ebene 16 Erfrischungen, einen Blick auf die Skyline und stilvolle Tagungsräume, die mit modernster Technologie und persönlichem Service ausgestattet sind.

Unvergessliche Rituale, maßgeschneidert für jedes Hotel der Vignette Collection, verbinden die Gäste mit der einzigartigen Identität, der Lage und der kulturellen Landschaft jedes Hotels. Das Morning Hydration Ritual des Ciel Dubai Marina verbindet Vitalität und gehobene Gastfreundschaft. Jeden Morgen können die Gäste am Pool und im Fitnessstudio mit OneShot gemischte Wasser genießen, eine einfache, aber belebende Geste, die das Engagement des Hotels für Wellness und ein pulsierendes Leben in Dubai Marina widerspiegelt.

Im Rahmen von „A Means for Good” arbeitet jedes Hotel der Vignette Collection mit einer ausgewählten gemeinnützigen Organisation zusammen. Das Ciel Dubai Marina bekräftigt sein Engagement für die Förderung zukünftiger Talente durch eine strategische Partnerschaft mit dem International Centre for Culinary Arts (ICCA). Diese Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Ausbildung und Entwicklung der nächsten Generation von Kochprofis. Von der Ausrichtung monatlicher Schulungsworkshops unter der Leitung des Expertenteams des Hotels bis hin zur Bereitstellung wichtiger Karrieremöglichkeiten für angehende Köche ermöglicht die Initiative den Studenten, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und Innovationen in der Hotellerie voranzutreiben.

Das von The First Group Hospitality verwaltete Hotel bietet direkten Zugang zur Dubai Marina mit erstklassigen Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten, atemberaubenden Stränden und berühmten Sehenswürdigkeiten. Nur wenige Minuten von Palm Jumeirah und Uptown Dubai entfernt, ist es der perfekte Ausgangspunkt, um die Lebendigkeit und Eleganz der Stadt zu erleben. In der Nähe bieten der belebte JBR-Strand und das dynamische Lifestyle-Ziel Bluewaters, Heimat von ikonischen Sehenswürdigkeiten wie The Walk und Ain Dubai, dem höchsten Riesenrad der Welt, noch mehr Möglichkeiten für Entdeckungen. Das Hotel bietet außerdem direkten Zugang zur Marina-Promenade mit ihren Wassertaxis sowie bequeme Verbindungen zur Dubai Marina Mall und den Straßenbahn- und U-Bahn-Diensten der Stadt.

