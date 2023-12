Château Lafaurie-Peyraguey: Genussreicher Geheimtipp im Bordeaux

Dieses Jahr war für das Fünf-Sterne-Haus Château Lafaurie-Peyraguey Hôtel & Restaurant LALIQUE von Erfolg gekrönt: Die Verleihung des zweiten Sterns an Chef Jérôme Schilling, Chef im Restaurant von Château Lafaurie-Peyraguey, war eine schöne Bestätigung für sein aussergewöhnliches Talent und für die Qualität, nach der das gesamte Team tagtäglich strebt.

Als Teil des Premier Grand Cru Classé Weinguts im Herzen des Anbaugebiets von Sauternes, steht das Fünf-Sterne-Hotel für höchste gastronomische Ansprüche und verbindet die Liebe für Gastronomie, für die Lalique-Kristallkunst sowie für die Geschichte und die Natur der Umgebung.

Als krönenden Abschluss des Jahres öffnen die Gastgeber ihre Pforten für ein ausser-gewöhnliches Silvestererlebnis und bieten ein speziell geschnürtes Package an: Ein prickelnder Aufenthalt am 31. Dezember 2023 mit Übernachtung im Superior-Zimmer, Deluxe-Zimmer oder in einer Suite, kombiniert mit einem Galadinner.

Die speziell für den Silvesterabend kreierten Gerichte bestehen unter anderem aus wildem Steinbutt mit schwarzem Trüffel, kandiertem Hirsch mit bunten Rüben und Kastanien, und als Abschluss einem «Ciron-Nebel». Dieses Dessert ist eine Reminiszenz an den berühmten Morgennebel der Region und besteht unter anderem aus Eiweiss, Ananas- und Kräutersorbet. Alle Details zum Package sind hier zu finden.

Exklusive Besuchsmöglichkeiten ab 2024

Das Jahr 2024 birgt zusätzliche Degustations-Besonderheiten, für die das einzigartige Haus im Südwesten Frankreichs bekannt ist. Neben den bestehenden Besuchsmöglichkeiten bietet das Château im kommenden Jahr neu einen «Prestige Visit», konzipiert für bis zu acht Personen, an: Während 1.5 Stunden gehen die Gäste auf eine Weinbergbesichtigung, entdecken das weltweit einzigartige Lalique-Kristallfass, besuchen den historischen Keller des Restaurants mit einer sorgfältig kuratierten Auswahl von 2.600 Flaschen Wein und geniessen anschliessend eine Verkostung im Privatsaal des Schlosses. Alle Informationen zu den Besuchsmöglichkeiten sind auf der Website abrufbar.

Auch für Tagesausflüge ist das Château ein idealer Ausgangspunkt. Nicht weit entfernt liegt die Weinbaumetropole Saint-Émilion, ca. 50 Kilometer entfernt ist Bordeaux. Die Hafenstadt an der Garonne ist nicht nur für die Weine bekannt, auch die gotische Kathedrale Saint-André, Bauten aus dem 18. und 19. Jahrhundert und erstklassige Kunstmuseen wie das Musée des Beaux-Arts de Bordeaux oder die Cité du Vin sind eine Reise wert. Und wer sich der kulinarischen Welt der Meeresfrüchte widmen will, darf Arcachon mit seiner Wanderdüne nicht verpassen, das vom Château aus ebenfalls gut zu erreichen ist.