Chalet-Tourismus im Wandel

2005 war Bramble Ski der erste Anbieter, der Voll- oder Halbpension sowie auch reine Übernachtungen ohne Catering angeboten hat. Heutzutage ist dieses Konzept nahezu überall zu finden. Urlaub im Chalet steht mittlerweile mit Blick auf die Services auf dem gleichen Niveau wie ein Hotelaufenthalt – bietet aber häufig noch mehr Exklusivität, eine Lage mitten in der Natur und ausreichend Platz.

Professionell geschultes Personal und gesteigerter Service

Mit einem Chalet in Verbier gestartet, hat Bramble Ski sein Portfolio mittlerweile auf 120 Chalets in sechs Ländern ausgeweitet. Natasha Robertson, Gründerin und COO von Bramble Ski, erinnert sich an die Anfänge des mittlerweile größten Luxus-Chalet-Anbieters der Alpen zurück: „Während der Gründung von Bramble Ski sah die Chalet-Branche noch anders aus. Der Tourismus hat sich so gewandelt, dass ein Urlaub mit ungeschultem oder unerfahrenem Personal nicht mehr möglich ist – die Ansprüche sind gestiegen.“ Durch diese Entwicklung hin zu professionell geschultem Personal und gesteigertem Service verbreitete sich auch der Kundenstamm der Chalets. Es buchten nicht mehr nur Urlauber ein Chalet, die gerne eine ruhige Zeit in ihrer Ferienwohnung verbringen wollten, sondern auch vermehrt Hotelgäste, welche ein Chalet dem Hotel vorzogen, aber auch keine Abstriche hinsichtlich des Service machen wollten. Heutzutage sind die Luxus-Chalets weit verbreitet und immer mehr Gäste zieht es in die Privatsphäre der Alpenchalets.

Urlaub in der „eigenen Blase“

Eindeutige Veränderungen und Trends, welche durch Corona begünstigt wurden, kann Bramble Ski schon anhand des Jahres 2020 ablesen: Eine höhere Nachfrage nach Langzeitvermietungen und Saisonbuchungen – bei Bramble Ski waren es knapp 15 Prozent aller Buchungen in 2020, vor zwei Jahren waren es lediglich 7,2 Prozent. Ein starkes Augenmerk der Gäste liegt aktuell natürlich auf Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen. Der Urlaub in der so genannten „eigenen Blase“ boomt. Die Services von Bramble Ski wurden so weit angepasst, dass das Personal die Aufgaben von den Gästen unbemerkt und oft auch in deren Abwesenheit ausführt. Bramble Ski nennt dies die „Bramble Bubble“: Die Gäste der Chalets müssen somit ihre „eigene Blase“, also das Chalet, nicht verlassen, und auch nicht mit anderen Personen außerhalb ihrer Gruppe in Kontakt treten, wenn sie dies nicht wünschen. Der kontaktlose und unsichtbare Service ermöglicht Housekeeping und Catering somit ohne, dass die Gäste die Mitarbeiter sehen oder mit ihnen in Kontakt kommen – ganz im Sinne des Social Distancings. Ski-Ausrüstung und Ski-Pass werden ebenfalls organisiert und ein privater Chauffeur bringt die Gäste an Orte in direkter Umgebung. Zusätzlich wird das Angebot für Langzeit- und Saisonvermietungen ausgebaut.

Flexiblere Stornierungen, mehr Selbstversorger und mehr Wert auf Exklusivität

Beim Blick in die Zukunft setzt Bramble Ski auf die Erfahrungen des letzten Jahres. Natasha Robertson betont, dass die Reisebereitschaft noch immer zu spüren sei. Es gibt ihrer Aussage nach viele Buchungen aus dem März 2020, die in diesem Jahr nachgeholt werden. Die Stornierungsmöglichkeiten wurden in den letzten Monaten flexibler gestaltet, um dem Wunsch der Gäste nach mehr Flexibilität in Anbetracht der aktuellen Situation Rechnung zu tragen. In Bezug auf die Services erkennt Bramble Ski wieder einen Rückwärtstrend: Zukünftig werden wohl wieder mehr Gäste selbstversorgend buchen und nicht auf das umfassende Service-Angebot zurückgreifen. Bei Buchungen mit Catering wird womöglich eine Service-Kaution anfallen, damit das Personal für die gebuchte Reise auch rechtzeitig organisiert werden kann. Gäste müssten eine partielle Summe der Catering-Kosten im Voraus zahlen. Generell wird mehr Wert auf Exklusivität, private Erlebnisse und ausreichend Platz gelegt werden.

Über Bramble Ski

Bramble Ski ist der größte Anbieter für Luxus-Chalets in den Alpen und hat derzeit über 100 handverlesene Immobilien in Frankreich, Österreich und der Schweiz im Angebot. Die exklusiven Chalets befinden sich in den besten Destinationen und an den schönsten Lagen der Alpen: in Verbier, Zermatt, St. Anton, Lech, Méribel und Val d’Isère. Alle Chalets sind in Privatbesitz und werden für einen bestimmten Zeitraum im Sommer und vor allem auch während der Skisaison vermietet. Die Luxus-Unterkünfte werden exklusiv von dem Schweizer Unternehmen betrieben. Zusätzlich zur luxuriösen Ausstattung überzeugt die Gäste der persönliche Service, das hervorragende Essen – Urlauber können die Art der Verpflegung wählen – und die exquisiten Weine. Zur Vermittlung von luxuriösen Chalets im Alpenraum hält die Bramble Gruppe zudem noch die Marken Haute Montagne und Lagom inne.

uwelehmann/surpress