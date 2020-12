Castenschiold Rum – das traditionsreichstes Flensburger Rumhaus stellt sich vor

Der aus Flensburg stammende Ahnherr der Familie gelangte als Vollwaise 1694 nach St. Thomas, wo er bald begann, unter der Obhut seines Onkels, des dortigen Gouverneurs, einen Vorläufer der heutigen Spirituose zu exportieren.

In Europa erfreute sich der neue goldbraun vergorene Zuckerrohrsaft „Kildywel“ besonders schnell wachsender Beliebtheit. Die Nachfrage stieg immer weiter an, so dass er vorübergehend sogar als Zahlungmittel eingesetzt wurde. Ein Glücksfall für die Familie Castenschiold. Durch den Kauf der Zuckerrohr-Pflanzung Mosquito Bay und einige weitere glückliche Entscheidungen gelang es Johan Lorentz Castenschiold, den familiären Einfluss im Zucker- und Rumgeschäft nachhaltig zu festigen. Das Unternehmen ist auch heute noch im Familienbesitz und weiterhinm in Flensburg ansässig.

Starkes Sortiment

Im Castenschiold Sortiment gibt es heute die Sorten Signum, Hjemkomst Rum, 1864 und den für Mitte 2021 geplanten Governor’s Rum.

Alle Rums sind mit Sorgfalt verlesene Blends aus den besten Destillaten der Karibik und Südamerikas. Für den Castenschiold Signum Rum verwendet der Master Blender ausschließlich acht bis 21 Jahre alte Rums, die in den traditionellen Verfahren Pot Still und Column Still hergestellt werden. „Unser Signum Rum überzeugt vor allem durch seine delikate Milde. Durch die lange Lagerung im Fass unter tropischen Bedingungen hat er ein leicht holziges Bouquet und Nuancen von Lakritz, fein geröstetem Kaffee und süß gebranntem Karamell“, erklärt der Firmeneigner. „Der lange Reifeprozess bei karibischen Temperaturen gibt dem Castenschiold Rum sein unvergleichliches Aroma, die Lagerung in Ex-Bourbon- und Vintage Sherryfässern sorgt für die feinen Noten dieses Prämiumproduktes.”

Alle Sorten werden am besten pur getrunken. Sie eignen sich ausgezeichnet als Apéritif und Digestif.

Infos: www.castenschioldrum.com

facebook: https://www.facebook.com/castenschioldrum

instagram: https://www.instagram.com/castenschioldrum/

uwelehmann/ surpress