Castello di Vicarello – Weihnachtsgewinnspiel

Wir sind in Poggi del Sasso unweit von Montalcino, in der Maremma. Hier kann man das Grün der Wälder und die üppige und manchmal wilde Natur einatmen, während sich am Horizont die Silhouette des Monte Amiata mit dem direkt unterhalb fließenden Fluss Ombrone abzeichnet, beide Voraussetzung für das hier herrschende, ideale Mikroklima für den Weinbau.

Das Castello di Vicarello ist ein Fleckenvvon rarer und kostbarer Schönheit, in dem die Sehnsüchte der Familie Baccheschi Berti ihre Heimat fanden. Nach der liebevollen Restaurierung des alten Castello aus dem 12. Jahrhundert

durch Carlo und Aurora in den 1980er und 1990er Jahren führen heute ihre drei Söhne Brando, Neri und Corso, alle unter 35, die beiden großen Familienprojekte weiter: Weinbau und Hospitality. Zwei Unternehmungen

mit Charakter, in die langsam gereifte Ideen und Anregungen aus vielen

Reisen und Auslandsaufenthalten eingeflosse sind.

Die Weinkollektion umfasst vier Interpretationen des Terroirs, die aus der einzigartigen Art und Weise hervorgegangen sind, in der diese Familie von Ästheten den Beruf des Weinbauern versteht. Dazu gehören ein Blend im Bordeaux-Stil, ein Supertuscan und zwei reinsortige Weine – ein Sangiovese, eine fast pflichtgemäße Hommage an die Toskana und ihre Hauptrebsorte, und ein als Rosé vinifizierter Malbec.

Böden, Mikroklima und eine originelle Auswahl hinsichtlich

Erziehungssystem, Stockdichte, Klonen und Reben definieren den unverwechselbaren Stil der vier Weine. Der Spitzenwein des Weinguts ist dert Castello di Vicarello. Die klassische Bordeaux-Mischung aus 45 Prozent Cabernet Franc, 45 Prozent Cabernet Sauvignon und 10 Prozent Petit Verdot ist ein Cru der Lage Vigna del Castello. Der

erste Jahrgang war 2004 und seitdem ist er der Symbolwein des Gutes. Die sehr geringe Produktion von 2.500 bis 3.000 Flaschen pro Jahrgang hat eine große Lagerfähigkeit.

In der Produktionsphilosophie der Familie steht der Schutz von Landschaft und Natur in der Pool-Position. Und wie im Weingut wird auch in der Gastlichkeit – neun exklusive Suiten und ein exquisites Restaurant – jedes Detail sorgfältig ausgewählt und nichts dem Zufall überlassen, alles maßgeschneidert mit dem Savoir-faire und der Sorgfalt echter Handwerkskunst.

Der Preis

Eine Magnumflasche des Spitzenweins ç