Casa Cook mit Neueröffnung in Ägypten

Unter dem neuen Eigentümer, der Fosun Tourism Group, will Casa Cook seine Expansion rund um die sonnigsten Reiseziele der Welt vorantreiben und postmodernen Reisenden weiterhin eine neue Definition von Luxus bieten.

Entspannter Luxus für eine neue Generation von Reisenden

Casa Cook steht für ausgewählte Lifestyle-Hotels, die sämtlichen Ansprüchen einer wachsenden Generation unabhängiger Reisender gerecht werden. Jedes Resort ist ein Unikat: Architektur, Interior Design und individuelle Hotel-Angebote variieren je nach Location und Hotel, die entspannte Atmosphäre und das zeitgenössische Design zeichnen alle Häuser aus.

Die Marke startete mit Casa Cook Rhodes in Griechenland im Mai 2016, gefolgt vom neuesten Zugang, dem Casa Cook El Gouna in Ägypten, welches Ende letztes Jahres fertiggestellt wurde. Im selben Jahr wurde die Marke Casa Cook von der Fosun Tourism Group übernommen, einer im Freizeit-Segment führenden, integrierten Tourismusgruppe, die in Hong Kong gelistet ist. Die Synergien zwischen den kreativen Köpfen hinter der Marke und der Industrie-Expertise der Fosun Tourism Group werden die Expansion der Marke weltweit beschleunigen.

“In nur einer Saison hat uns das erste Casa Cook auf Rhodos bewiesen, wie sehr wir mit unserer Vision ins Schwarze getroffen haben. Das Feedback war überwältigend positiv und zwischenzeitlich haben wir eine Marke etabliert mit einer wachsenden globalen Fangemeinde“, erläutert Remo Masala, Gründer von visionalphabet und Vordenker von Casa Cook. “Casa Cook ist eine junge, moderne Lifestyle Marke, die eine komplett neue Idee von luxuriösem Reisen hervorgebracht hat. Wir werden weiter in das Konzept und Erlebnis investieren, um die Marke Casa Cook in eine globale Hotelmarke zu verwandeln“, ergänzr Und Jim Qian, Fosun Global Partner, Chairman und CEO der Fosun Tourism Group.

Casa Cook El Gouna

Das 100-Zimmer adults only Hotel, umrahmt von Palmen und Wüste, hat das ganze Jahr über geöffnet und ist somit der perfekte Ausgangspunkt für einen schier endlosen Sommer. Der charakteristische Desert Luxe-Stil ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen Casa Cook und Common Architecture, einem Design Office aus Durban, Südafrika, unter der Leitung von Mark Bellingan. Seine Schwester Leigh Bellingan verantwortete das Interior Design. Orange- und Rottöne treffen auf dunklere Nuancen von Grün und Blau. Raue Holzmöbel und Vintage-Keramik schaffen ein Gefühl von reduziertem Luxus. Die Ausstattung ist simpel und chic mit Rattan-Möbeln und neutraler Leinenbettwäsche. Klassische ägyptische Formen, markante Felsformationen und das dramatische Lichtspiel erzeugen ein ätherisches Gefühl und reduzieren die Elemente auf das Wesentliche.

Der Kitchen Club im Wüstenstil bietet einen Panoramablick auf die Lagune, die dem Roten Meer vorgelagert ist. Gäste können ganze Tage im Beach Club bestehend aus Hauptpool und Pool Bar verbringen und zum Soundtrack des Live-DJs die Sonne genießen. Ein Fitnessstudio und eine Yoga-Shala bieten einen großzügigen Rahmen zum Energieverbrennen, während das Spa mit Innenpool, Sauna, Hamam, Plunge Pool und fünf Behandlungsräumen der perfekte Ort zum Kräftesammeln ist.

Casa Cook El Gouna profitiert von seiner erstklassigen Lage an der Spitze des Roten Meeres und eröffnet als erstes Casa Cook in exklusiver Zusammenarbeit mit Duotone, einem der weltweit führenden Anbieter von Wind- und Wassersportarten, ein eigenes Duotone Pro Kiteboarding-Center.

Die Zimmer – jedes mit eigener Terrasse – fühlen sich erdverbunden und privat an, wie ein zweites Zuhause. Jedes Zimmer verfügt über eine eigene Terrasse, während die Premium Roof Terrace Zimmer einen einzigartigen Blick auf den Sonnenuntergang bieten. Die Junior Suiten teilen sich jeweils einen Gemeinschaftspool. Die Villen mit zwei Schlafzimmern verfügen über einen eigenen Pool – ideal für Pärchen oder Gruppen von Freunden.

Casa Cook Rhodes

Mit seiner Eröffnung im Mai 2016 brachte Casa Cook Rhodes eine neue Art von Sun & Beach Hotel auf die griechische Insel. Leidenschaft für Design und Gespür für Atmosphäre haben aus dem 97-Zimmer-Hotel einen modernen Rückzugsort zum Auftanken und Genießen gemacht. Durch die luftige Architektur gehen Innen- und Außenbereiche scheinbar nahtlos ineinander über. Das eklektische Design mit strukturierten Oberflächen wie Holz und Leinwand, sowie verspielte Drucke und Muster, lassen Gäste wie Zuhause fühlen.

Das adults only Strandhotel ist das Ergebnis gebündelter Kräfte zwischen dem Casa Cook Team und der in Berlin beheimateten Design Agentur Lambs and Lions unter der Leitung von Creative Director Michael Schickinger. In Zusammenarbeit mit der griechischen Architektin Vana Pernariv und der Berliner Interior Designerin Annabell Kutucu entstand das minimalistische Architekturkonzept und das zurückhaltende, warme Interior Design.

Barfuss und im Freien spielt sich das Leben im Casa Cook Rhodes ab. Dieser unbeschwerte Spirit zieht sich durch die von Pools, Holz-Decks und tropischen Pflanzen gesäumte Anlage. Bar, Kitchen Club und der Hauptpool bilden nicht nur eine gestalterische Einheit mit etlichen Sofas zum Relaxen, sondern auch das Herz des Hotels. Neben angenehm schlichten architektonischen Linien, aufgelockert durch natürliche Materialien und gedeckte Farben, verfügt jedes der entweder ein- oder zweistöckigen Zimmer über einen eigenen Swim-Up-Pool, und machen Casa Cook Rhodes zu einem privaten Pool-Paradies.

Über Fosun Tourism Group

Die Fosun Tourism Group (auch bekannt als Fosun Tourism oder „FOLIDAY“) ist eine der weltweit führenden integrierten Tourismusgruppen und die weltweit umsatzstärkste Gruppe von Freizeittourismus-Resorts im Jahr 2018. Fosun Tourism ist ein wichtiger Teil von Fosuns Happiness Ökosystems, einer der drei strategischen Geschäftseinheiten – Health, Happiness, Wealth. Die Fosun Tourism Group ist an der Hong Kong Stock Exchange (01992.HK) notiert. Im November 2019 verkündete die Fosun Tourism Group den Erwerb der Marke Thomas Cook, und der beiden Hotelmarken Casa Cook und Cook’s Club.

