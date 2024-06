Carhartt Caps: Die unverzichtbaren Begleiter für den Sommer

Carhartt präsentiert auch in diesem Sommer eine Vielzahl an Caps, die alle Anforderungen im Arbeitsalltag oder draußen in der Natur beim Campen oder Wandern erfüllen. Ob auf der Baustelle, in der Gärtnerei, in der Werkstatt, im Lager oder auf Wanderwegen.

Die richtige Kopfbedeckung kann bei schweißtreibenden Arbeitseinsätzen, langen Stunden im Freien oder bei ausgedehnten Wanderungen den entscheidenden Unterschied machen. Carhartt hat sich dieser Herausforderung gestellt und Caps entwickelt, die sowohl in puncto Haltbarkeit als auch in Sachen Tragekomfort überzeugen. Mit durchdachten Materialien und innovativen Technologien bieten diese Caps Schutz, Stil und Funktionalität in jeder Arbeitssituation sowie bei Outdoor-Aktivitäten.

Carhartt Canvas Cap

Die Canvas Cap ist der perfekte Begleiter für jeden Arbeitstag. Hergestellt aus gewaschenem Canvas-Material und ausgestattet mit einem Carhartt Force™-Schweißband, das Schweiß ableitet und Gerüche bekämpft, bietet sie maximalen Komfort. Der verstellbare Sitz mit Klettverschluss sorgt für eine optimale Passform, während das vorgeformte Visier vor blendendem Sonnenlicht schützt. Ein Carhartt-Kunstlederaufnäher vorne (vegan) und die Carhartt-Stickerei hinten runden das Design ab.

Fun Fact: Canvas wurde ursprünglich für Segel und Zelte verwendet. Heute schützt es nicht nur vor Wind und Wetter, sondern auch vor modischen Fehltritten!

Carhartt Canvas Mesh Back Cap

Für diejenigen, die es etwas luftiger mögen, ist die Canvas Mesh Back Cap die ideale Wahl. Diese Cap kombiniert robustes Canvas-Material mit einem atmungsaktiven Mesh-Rückenteil, perfekt für heiße Tage auf der Baustelle oder im Lager. Auch hier sorgt das Carhartt Force™-Schweißband mit FastDry™-Technologie dafür, dass man cool bleibt. Der Plastikschnallen-Verschluss ermöglicht eine einfache Anpassung der Passform.

Fun Fact: Die erste Baseball-Mütze mit Mesh-Rückseite wurde in den 1980er Jahren populär und war ursprünglich für Trucker gedacht, die lange Stunden in heißen LKW-Kabinen verbrachten. Heute ist sie ein Klassiker für jedermann!

Carhartt Canvas Script Graphic Cap

Eine klassische Baseball-Kappe kommt nie aus der Mode und die Canvas Script Graphic Cap ist der Beweis dafür. Diese Cap für Damen teilt das Vermächtnis der Langlebigkeit von Carhartt und besticht durch ein strukturiertes, auffälliges Carhartt-Logo auf der Vorderseite. Das gewaschene Canvas-Material und das Carhartt Force™-Schweißband sorgen für anhaltenden Komfort, während der verstellbare Schnallenverschluss eine perfekte Passform garantiert.

Fun Fact: Baseball-Kappen wurden erstmals 1860 von den Brooklyn Excelsiors getragen und haben sich seitdem zu einem der beliebtesten Kopfbedeckungen weltweit entwickelt!

Mit der neuen Cap-Kollektion von Carhartt ist sowohl für Schutz als auch für Komfort bei jeder Arbeitsaufgabe und bei Outdoor-Aktivitäten wie Wandern gesorgt. Die gesamte Kollektion gibt es hier