Bonvivant ist Restaurant-Bar des Jahres

„Die Auszeichnung freut uns sehr“, sagt Elias Heintz, „es ist für uns ein Ansporn, den kreativen Weg weiterzugehen und die Gäste immer wieder neu zu überraschen.“ Ausgewertet wurden über 2300 Cocktailbars und 700 Weinbars aus dem deutschsprachigen Raum. In den renommierten Falstaff- Guide haben es schließlich nur 850 Cocktailbars und 440 Weinbars geschafft. Das Bonvivant Cocktail Bistro zählt als Restaurantbar des Jahres zu den Besten der Besten, die durch die Falstaff-Community und Expert*innen der Fachjury ausgewählt wurden.

Mit abwechslungsreichen Cocktailbegleitungen dem Wein den Rang abzulaufen, ist nur ein Ziel von Elias Heintz. Seine zweite Leidenschaft ist es, Gästen zu zeigen, dass ein guter, ausgewogener Drink keinen Alkohol benötigt. Mit beeindruckendem Handwerk und innovativen Ideen überzeugen die alkoholfreien Varianten durch feinsten Geschmack. Als Verfechter des Mindful-Drinkings kann Heintz auf kämpferische Argumente verzichten und mit den weitreichenden Aromenspektren von Kräutern, Sirups und anderen Essenzen punkten. Zusätzlich hält die Bar eine Auswahl alkoholfreier Weine bereit. Doch Elias Heintz ist kein Dogmatiker. „Ich will niemanden bekehren und den Alkohol nicht grundsätzlich verteufeln“, betont Heintz, „aber man sollte alle Optionen kennen und offen für Neues sein, statt sich an Gewohnheiten zu klammern.“ Mit diesem Ansatz setzt die Bar sicher auch in Zukunft neue Trends.

