Bonner Kunstausstellung & Verkauf zugunsten Geflüchteter aus der Ukraine

Die Ausstellung von Kunststudierenden der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, ProfessorInnen und weiteren regionalen KünstlerInnen. Der komplette Erlös wird an MIGRApolis – Haus der Vielfalt (BIM e.V.) gespendet.

Angesichts der großen Zahl von Menschen, die aus der Ukraine fliehen mussten, möchten wir einen Beitrag zu deren Unterstützung leisten. Unter dem Titel „solidART“ laden wir herzlich in die „Fabrik 45“ ein. Dort werden Arbeiten verschiedenster KünstlerInnen zu sehen sein, u.a. Druckgrafik, Malerei und Skulptur. Alle ausgestellten Werke können erworben werden. Wir bieten Kunst in einer breiten Preisspanne an, um vielen Besucher:innen die Möglichkeit zu geben, ihre Lieblingsstücke mit nachhause zu nehmen. Die gesamten Einnahmen stellen wir im Anschluss dem in Bonn ansässigen interkulturellen Begegnungszentrum MIGRApolis zur Verfügung.

MIGRApolis wird durch das Bonner Institut für Migrationsforschung und Interkulturelles Lernen (BIM) e.V. in Kooperation mit der Evangelischen Migrations und Flüchtlingsarbeit (EMFA) Bonn getragen. Das MIGRApolis will Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenbringen und schafft durch ein vielseitiges Kulturangebot Räume der Begegnung und des Austausches.

Die Einnahmen der solidART-Ausstellung werden zwei Punkte des Hilfsprogrammes von MIGRApolis finanziell unterstützen: Zum einen Sprachkurse und zum anderen Jugendfreizeiten für Geflüchtete.

Während der Vernissage (04.05. 17-22 Uhr) und Finissage (07.05. 17-22 Uhr) bieten wir ein kleines Rahmenprogramm u. a. mit Musik und Informationen zu MIGRApolis.

(SolidART)