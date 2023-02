Beaumier L’Alpaga: Atemberaubender Alpencharme

Wie in einer Bergsiedlung erheben sich die Chalets des L‘Alpaga an einer Wegbiegung und sind um das Herzstück des Resorts angeordnet: das Hauptchalet mit seinen Restaurants, der Wellnessbereich sowie das schwedische Bad mit Blick auf den Mont-Blanc. Sie empfangen sowohl Stammgäste als auch Besucher, die auf der Durchreise sind, in einer intimen, schicken und gemütlichen Atmosphäre, sowohl im Winter als auch im Sommer.

Das 5*-Hotel L’Alpaga verfügt über 33 Zimmer und Suiten, fünf private Chalets mit drei bis sechs Zimmern, zwei Restaurants der gehobenen Gastronomie – „La Table de l’Alpaga“ sowie das „Le Bistro de l’Alpaga“ –, einen Spa mit Wellnessanwendungen der Beautybrands Kalmar & Holidermie, ein Freizeitbad im Innenbereich, ein schwedisches Bad mit Blick auf den Mont-Blanc, eine Außensauna sowie einen Fitnessbereich.

Man kommt ins L’Alpaga nicht nur wegen seiner stilvollen Zimmer, sondern auch wegen seiner raffinierten Küche. Eine authentische Erfahrung, originell und getreu dem Esprit der Region, erwartet die Gäste im Gourmetrestaurant „La Table de L’Alpaga“. Ganz neu im Team bilden der Küchenchef Alexandre Baule und die talentierte Konditorin Tess Evans-Mialet ein kreatives Duo und präsentieren Gerichte, die von einer lokalen und handwerklichen Küche mit Produkten aus den Bergen inspiriert sind. Ein Genussmoment, welchen die Gäste im Rahmen eines sechs- oder achtgängigen Menüs mit Fleisch und Fisch, aber auch bei einem Menü aus 100% pflanzlichen Zutaten, erleben können.

In 2021 hat sich das L’Alpaga neu in Schale geworfen und dabei auf die Expertise des Innenarchitekturbüros Charles & Co zurückgegriffen. Die Einrichtung wurde so gestaltet, dass sie keinem anderen Chalet in der Umgebung gleicht. Die maßgefertigten, aus ganz Europa stammenden Objekte machen das Hotel zu einer einzigartigen Adresse. Das Ergebnis ist eine warme Einrichtung, die durch die Verwendung von Materialien wie Samt und Holz geprägt ist.

Infos: www.beaumier.com

uwelehmann/ surpress