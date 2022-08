Bahia del Duque: Wintersonne tanken auf Teneriffa

Teneriffa: Mit ganzjährig mildem Klima eignet sich wohl kaum eine Insel besser, um dem Winter zumindest kurzzeitig den Rücken zu kehren und an einem der wenigen Sandstrände der Kanareninsel abzuschalten. Das Luxusresort Bahia del Duque an der Costa Adeje bietet die perfekte Unterkunft für einen rundum abgestimmten Urlaub – sei es in puncto Wellness mit individuellen Anwendungen für Groß und Klein, bei kulinarischen Ausflügen durch die neun Restaurants oder aber auch in Sachen (Extrem)Sport.

Gar nicht erst in den Winterschlaf fallen? Auf der größten Insel der Kanaren garantiert nicht, denn dort warten dank der Passatwinde mehr als 350 Sonnentage im Jahr, ein ausgeglichenes Klima und Temperaturen über 30 Grad – und wer im Bahia del Duque wohnt bekommt sogar noch einen feinsandigen Strand inklusive, eine Rarität auf der Vulkaninsel. Unmittelbar an der Costa Adeje gelegen und mit privatem Zugang zur 800 Meter langen „Playa del Duque“ profitieren sowohl Sportler von angenehmen Temperaturen – auch in höheren Lagen um den Teide oder beim Parasailing und Flyboard fliegen über dem Atlantik – als auch Sonnenanbeter und Wasserratten an der Küste.

Auch kulinarisch herrscht ganzjährlicher Hochsommer in den Restaurants der Anlage: von mediterraner Küche auf der Terrasse des Beach Clubs, über Grillspezialitäten wie Tintenfisch mit leichter Aioli im SUA bis hin zu avantgardistischen Kreationen auf Sterneniveau im Nub und im edlen Japaner Kensei. Ein absolutes Urlaubs-Must-Do: Sternegucken im hoteleigenen Observatorium oder im nahegelegenen Teide Nationalpark.

Nur wenige Meter von der Promenade entfernt warten die privaten Villen des Bahia del Duque – angelegt als separates Dorf – mit bis zu zwei Schlafzimmern, ausreichend Privatsphäre und diversen Annehmlichkeiten: Ein privates Dinner für die ganze Familie, Frühstück im Pool oder doch ein à la carte-Aromatherapiebad? Wer neben Wintersonne tanken speziell sich selbst noch Gutes tun möchte, findet gemeinsam mit Experten im Bahía Wellness Retreat genau das Ritual, das zur persönlichen Lebenssituation passt und lässt sich dabei mit besonderen Zutaten aus der Region, wie Bananenblätter, Aloe oder Lavagestein behandeln.

Über Bahia del Duque



Das Luxusresort Bahia del Duque gilt nicht nur auf Teneriffa als erste Adresse für anspruchsvolle Gäste, sondern ist als Mitbegründer der Leading Hotels of the World auch international äußerst renommiert. Inmitten eines weitläufigen botanischen Gartens gelegen und im Kolonialstil des frühen 19. Jahrhunderts erbaut, bietet das direkt am Meer gelegene Resort für unterschiedlichste Zielgruppen die perfekten Urlaubsrefugien. Das vom spanischen Architekten Andrés Piñeiro gestaltete Resort vereint die eleganten Unterkünfte des Hauptgebäudes, die Suiten des Casas Ducales im Hacienda-Stil, die von den beiden architektonischen Wahrzeichen der Stadt Santa Cruz de Tenerife, dem „Palacete Martí Dehesa“ sowie „Casa Mattiotte“, inspiriert wurden, sowie 40 auf Vulkanstein erbaute Villen.

Gourmet? Golfer? Naturliebhaber? Im Bahia del Duque werden viele Urlaubswünsche erfüllt – von der Sterneküche über spanische Tapas bis hin zum Familienrestaurant oder dem Abschlag in dem im Hotel gelegenen 9-Loch-Pitch-&-Putt-Platz, vom Kitesurfen über Abendstunden in der Sternwarte bis hin zu ausgedehnten Wanderungen durch Lorbeerwälder oder die Mondlandschaft des Teide. Auf Spa-Liebhaber wartet das Bahía Wellness Retreat mit ganzheitlichen Wellbeing-Auszeiten.

Dank einer Fläche von 63.000 Quadratmetern tropischer und subtropischer Vegetation herrscht in dem Resort ein eigenes Bioklima, in dem Palmen, Drachenbäume, indische Lorbeere, Ficus Canariensis, Jacarandas, Obstbäume, Kakteen und diverse europäische Pflanzen gedeihen. Das Bahia del Duque ist Teil der Managementgesellschaft The Tais, die eine exklusive Kollektion außergewöhnlicher Hotels mit viel Persönlichkeit und Charakter vereint.

Weitere Informationen unter www.thetaishotels.com/bahia-del-duque/

uwelehmann/ surpress