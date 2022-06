Badrutt’s Palace – Sommer in St. Moritz

Ein grünes Alpenparadies und ein tiefblau schimmernder St. Moritzersee, auf dessen Oberfläche sich ein faszinierendes, historisches Bauwerk spiegelt: Willkommen in der sommerlichen Bergheimat des Badrutt’s Palace Hotel – eine Augenweide im Herzen von St. Moritz, welche Hotelgästen ein unvergessliches Zuhause auf Zeit ermöglicht. Hier, im landschaftlich reizvollen Oberengadin, bietet die Sommersaison vom 25. Juni bis 8. September 2022 die unterschiedlichsten wundervollen Anlässe, um der weltberühmten Hotel-Ikone einen Besuch abzustatten.

Das Badrutt’s Palace Hotel ist ein ganz besonderer Eyecatcher der schweizerischen Hotellandschaft und besticht durch einen einzigartigen historischen Stil, die hervorragende Lage im Dorfzentrum sowie den spektakulären Blick auf den See. Das Haus versprüht Tradition und Charme in jeder Ecke und ist für seinen legendären Service bekannt, der Gäste in den warmen Monaten ganz auf den Sommer in seinen schönsten Facetten konzentrieren lässt. Das The Tower Penthouse Apartment im Hotelturm wird nach 30 Jahren erst wieder seit einigen Monaten vermietet, um Besucher der Sonne ganz nahe zu bringen. Die exklusive Suite wartet mit ihrem unvergleichlichen Ambiente und zwei grosszügigen Turmbalkonen auf neue Bewohner.

Wer das Badrutt’s Palace verlässt, hat die Wahl zwischen fantastischen alpinen Sommeraktivitäten. Beim Badevergnügen in der Engadiner Seenplatte können Reisende beispielsweise den berühmten Malojawind am Silvaplanersee auf der Haut spüren, welcher auch Surfer und Kiter magisch anzieht. Beim Wandern lässt es sich entspannt die Bergkulisse geniessen oder eine mehrtägige Trekkingtour in Angriff nehmen.

Wer sich zurück im Herzen von St. Moritz mit einer richtig guten Kugel Gelato belohnen möchte, sucht die Gelateria Palace an der Via Serlas auf. Frisch zubereitete Eis- und Sorbet-Kreationen von Chef-Pâtissier Stefan Gerber zelebrieren mit über 30 optionalen Toppings klassischen und kreativen Sommergenuss.

Genussvoll weiter geht es hoch hinaus im legendären Paradiso – ein Bergrestaurant, das in seine erste Sommersaison unter dem Dach des Badrutt’s Palace startet. Von den Alpen umrandet lassen sich Besucher hier die Sonne ins Gesicht scheinen und profitieren in jedem Spot von einem exzellenten Bergblick. Fine Dining Aficionados können diese Sommersaison im Untergeschoss hervorragend speisen und sich von kühlenden Drinks erfrischen lassen.

Die Chefköche des Hauses, Maxime Luvara und Loris Di Santo, haben für ihre Gäste ein grossartiges Sommermenü zusammengestellt – inklusive Köstlichkeiten wie Champagner-Risotto, Schweizer Beef-Tartar oder erfrischende Panzanella. Das sommerliche Programm vor Ort setzt darüber hinaus einen Tribut an Südfrankreich und präsentiert im Obergeschoss eine Pétanque-Anlage, die von einem Experten aus Frankreich geleitet wird. Wochenendspecials wie Brunch am Samstag und ein stilvolles Entertainment lassen das Leben in vollen Zügen geniessen. Auch für Familien ist ein Besuch im Paradiso ideal.

Überhaupt ist das Engadin mit seinen hoch aufragenden Berggipfeln, kristallklaren Seen und vielfältigen Outdoor-Aktivitäten die perfekte Kulisse für abenteuerliche Urlaubstage mit der ganzen Familie. Im «Engadin Kids Sport Camp» werden professionell gestaltete «Sportwochen» organisiert, die Kids können hier Kanu fahren, segeln, klettern, Tennis spielen und vieles mehr. Auch im Badrutt’s Palace Hotel selbst ist eine ganze Menge geboten, unter anderem die tägliche Betreuung im Palazzino Kids Club mit Spaß und Spielen bis hin zur abendlichen Disco. Der Nachwuchs wird bestens unterhalten und verwöhnt – bei Koch- und Yogakursen oder auch Massagen speziell für die Kids.

Noch mehr Unterhaltung bietet die Eventsaison in St. Moritz. Das Festival da Jazz vom 7. bis 31. Juli verspricht ein musikalisches Weltklasseprogramm und beinhaltet Konzerte, die unter anderem im Embassy Ballroom des Badrutt’s Palace einen gebührenden Rahmen finden – wie die Auftritte von Hiromi, Jane Birki und David Sanborn. Der glamouröse Ballsaal ist ferner auch ein Schauplatz des kommenden St. Moritz Art Film Festival, das zwischen dem 25. und 28. August erstmals im Engadin stattfindet.

Das diesjährige Festival-Thema „Face to Face“ weckt grosse Vorfreude auf inspirierende Begegnungen und kulturelle Bereicherung. Während der anschliessenden St. Moritzer Automobilwochen vom 2. bis 11. September lässt sich tagsüber dem „Motorsport Rendezvous“ beiwohnen und höchstkomfortabel in einem Hotel nächtigen, das auf der Bucket List jedes Liebhabers der Schweizer Alpen stehen sollte – das Badrutt’s Palace Hotel in St. Moritz.

wilde/ uwelehmann/ surpress