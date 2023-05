Amore im Südtiroler Weindorf Auer am Kalterer See

Das Amadeus Ora & Amore im WeindorAuer liegt im südlichsten Teil Südtirols, wo das klassische Italo-Feeling schon spürbar ist. Besonders im Amadeus, das in den 60er Jahren erbaut wurde, und in dem heute ein frischer Wind zwischen Dolce Vita und buntem Stilmix der 80er und 90er Jahre weht.

Seit dem Jahr 2022 haben die Gastgeber Kat und Jan das Haus mit 1000 m2 Garten und Outdoor-Pool übernommen und etwas kreiert, das in ganz Südtirol Seinesgleichen sucht: Sie haben einen Ort der Begegnung geschaffen, der einem Hostel gleicht, aber mit eigenem Bad und Doppelbett punktet, und der echtes Retro-Feeling, kombiniert mit außergewöhnlichen Ideen und Kreaturen, wie der Giraffe an der Rezeption oder dem knallroten Krokodil am Pool, hervorruft.

So wurde ein hipper Hotspot geschaffen, an dem sich Menschen wohlfühlen, die Lust auf Urlaub in lockerer Atmosphäre haben – fern von jeglicher Etikette. Besonders junge Familien und Freundeskreise, die ihre freien Tage am liebsten bei einem guten Glas Wein oder kühlem Bier am Pool verbringen – am liebsten selbstgezapft, ohne lange Wartezeiten –, finden im Amadeus den idealen Ort für ihren Urlaub und zugleich den coolsten Zwischenstopp auf dem Weg ins südliche Italien. Auch das Garda-Meer ist nur rund eine Autostunde entfernt. Day-Drinking am Pool, einen Spiele-Saal mit Billard, leckeres Italo-Frühstück, frische Foccacia im hauseigenen Bistro Verde, Gelati und beste Weine, die direkt vor den Türen reifen. Das Amadeus ist ein charakterstarkes Haus mit 40 Zimmern und 70 Betten, in dem seit Sommer 2022 Kult-Flair herrscht. Und das Beste: Das Amadeus kann auch exklusiv für eine Feier samt Übernachtung gemietet werden. Und wer will, kann das High-Speed-Internet natürlich auch zum Arbeiten nutzen.

Echt und unpoliert: Schmuckstück aus den 1960ern

Im Amadeus Ora & Amore wurde etwas gemacht, aber nichts niedergerissen – ein absolutes Novum für Südtirol. Mit italienischen, kräftigen Farben, karibischen Tieren und mutigen Menschen wurde eine pfiffige „Italo-Bude“ kreiert, die mit extra viel „Amore“ und italienischer Leichtigkeit geführt wird – hier bringt Barkeeper Bruno zum eisgekühlten Apérol gerne einen lässigen Spruch und Frühstücksbedienung Bruni hat ebenfalls die ein oder andere Anekdote zum Schmunzeln auf Lager. Ehemaliger Besitzer des Hauses Gottlieb bietet für Kultur-Nerdies die ein oder andere waschechte Hausführung durchs Italo-Pop-Powerhouse an.

Die Gastgeber Kat & Jan wollen es so und nicht anders. Denn was die Abbrunzati Boys in der Schlagerwelt sind, ist das Amadeus in der Südtiroler Hotellandschaft – mit einem Fuß immer im Abseits, „fuorigioco“. Ihr Lieblingsvergleich fürs Amadeus ist „wie ein Sex-on-the-beach mit Chai-Latte“.

Zusätzlich betreiben Kat und Jan neben dem Amadeus Ora & Amore die neue Leuchtenburg in Kaltern am See. Die 33-jährige Kat, die sich selbst als „gefühlt forever 30“ beschreibt, lebt schon seit ihrer Kindheit in der Pension Leuchtenburg. Ihre Eltern haben die Pension gepachtet und so wundert es nicht, dass die Beziehung zum Haus innig ist. Zusammen mit ihrem 31-jährigen Partner Jan hat sie sich entschieden, die Leuchtenburg zu kaufen und gleichzeitig auch das Amadeus Ora &

Amore zu betreiben.

Beide Häuser könnten nicht unterschiedlicher sein, haben aber dennoch eines gemeinsam – sie stellen ein Urlaubszuhause dar, das anders ist. Es sind Orte, wo Klassifizierungen und strenge Öffnungszeiten keine Rolle spielen und wo stattdessen Raum für Dolce Vita und die Leichtigkeit des Seins ist. Und das Beste: Amadeus-Gäste können direkt am Seeufer ein Tretboot leihen, sich ins 70er Strandbad am See legen oder ein Picknick-Schiffchen mieten. Der Kalterer See ist bequem in zehn Radminuten oder fünf Autominuten erreichbar.

Infos: www.hotel-amadeus.it

uwelehmann/ surpress