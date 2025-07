Aman Rosa Alpina eröffnet im Herzen der Alpen

Das traditionsreiche Hotel erscheint in neuem Gewand, von Aman umfassend modernisiert und neu ausgerichtet. Mit einem neuen Kapitel, das zugleich die lange Geschichte des Hauses berücksichtigt, präsentiert sich Aman Rosa Alpina mit neuen Dining-Konzepten, erweiterten Wellness-Angeboten und neuen Erlebnissen. Das Haus bietet Zugang zum Aman-Lifestyle in alpiner Umgebung und richtet sich an Markenliebhaber, sowie an anspruchsvolle Reisende.

„Die Eröffnung von Aman Rosa Alpina ist die Verwirklichung einer lang gehegten Vision“, sagt Vlad Doronin, Chairman und CEO der Aman Group. „Ich habe diesen Ort vor vielen Jahren als Gast kennengelernt und dabei eine enge Verbindung mit der Familie Pizzinini aufgebaut. Aus der ersten Begegnung entstand eine Partnerschaft mit dem Ziel, das Erbe zu bewahren und gleichzeitig weiterzuentwickeln. Mit seiner außergewöhnlichen Lage im Herzen der Dolomiten sahen wir die Möglichkeit, einen Ort zu schaffen, der sowohl die regionale Tradition als auch den Aman-Ansatz widerspiegelt.“

Einst bekannt als Rosa Alpina, wurde das Hotel seit 1939 von der Familie Pizzinini geführt und steht bis heute für alpine Gastfreundschaft. Zur Neuausrichtung äußern sich Hugo und Ursula Pizzinini, die weiterhin die Leitung beibehalten: „Die Entwicklung zum Aman Rosa Alpina markiert ein bedeutendes neues Kapitel. Als langjährige Gastgeber ist es uns ein Anliegen, den Wandel aktiv mitzugestalten. Die Partnerschaft mit Aman ermöglicht es, unser familiäres Erbe zu bewahren und gleichzeitig neue Impulse zu setzen. Unser Ziel bleibt es, den Charakter der Region zu erhalten und unseren Gästen die besondere Atmosphäre der Dolomiten näherzubringen.“

Design

Heute, unter dem Namen Aman Rosa Alpina, vereint das Haus seine geschichtsträchtige Vergangenheit mit der Designästhetik von Aman, gestaltet vom renommierten Architekten Jean-Michel Gathy von Denniston, der schon lange mit Aman zusammenarbeitet. Entstanden ist eine klare Formsprache mit Rückbezug zur Natur. Im Aman Rosa Alpina wird die Natur zum Zentrum: Großzügige Balkone und bodentiefe Fenster eröffnen immersive Blicke auf die majestätische Landschaft. Für zusätzlichen Komfort sorgen verglaste Kamine, großzügige Badezimmer und in den meisten Zimmern und Suiten begehbare Kleiderschränke. Jean-Michels Design greift die ursprüngliche Architektur des Hauses und seine alpine Lage auf und verbindet lokale Handwerkskunst, sowie natürliche Materialien mit Amans typischer Zurückhaltung. Fassaden sind mit Holz verkleidet, dunkle Metallelemente setzen moderne Akzente und im Inneren schaffen Stein, Putzstrukturen und italienische Handwerksdetails Wärme.

Mit einer Gestaltung, die auf das wechselnde Tageslicht reagiert, spiegeln alle 51 Zimmer, Suiten und Signature Suiten die Schönheit der Dolomiten wider. Die Aman Suite – als Inbegriff alpinen Wohnens – ist die größte des Hauses mit zwei Schlafzimmern, Ensuite-Badezimmern samt Dampfduschen (eines zusätzlich mit freistehender Badewanne), einem Essbereich für sechs Gäste sowie einer großzügigen Südterrasse. Mehrere miteinander verbundene Suiten eignen sich ideal für Familien und Gruppen.

Gastronomie

Zentraler Bestandteil des Aman Rosa Alpina ist die Kulinarik: Unter der Leitung von Executive Chef Gianluca Salvato präsentiert das Hotel eine Auswahl neuer Orte zum Speisen und geselligen Beisammensein. Bereits bei der Ankunft empfängt das neu gestaltete Il Salotto die Gäste in einem großzügigen, doppelstöckigen Raum mit großen Fenstern, die den Blick in die Berge öffnen. Tagsüber lädt die Lounge zu Tee, Kaffee und leichten Speisen, abends die Bar zur Livemusik.

The Grill ist das kulinarische Herzstück des Hotels. Gäste genießen mit Holzfeuer zubereitetes Fleisch, Fisch und handgefertigte Pizzen im Sommer auf der offenen Terrasse beim Mittag- oder Abendessen im Freien. Der Heritage Room ist sowohl lichtdurchfluteter Speisesaal als auch Veranstaltungsraum; der Di Vino Room eine intime Weinbibliothek für private Dinner und Tastings nach Reservierung; die Cigar Lounge präsentiert eine exklusive Auswahl an Zigarren und gereiften Spirituosen in diskretem Rahmen. Im Winter ergänzt Akari das kulinarische Angebot mit einem eleganten Shabu Shabu, japanischer Küche und erlesenen Sake-Sorten in puristischem Ambiente.

Wellness

Das Aman Spa erstreckt sich über zwei Etagen auf rund 1.684 Quadratmetern. Der Eingangsbereich bietet einen Panoramablick auf die Berge, während das Spa sieben Behandlungsräume, ein beheiztes 20-Meter-Infinity-Außenbecken, ein Innenbecken, ein Familienbecken sowie umfangreiche Hydrotherapie-Einrichtungen mit finnischer Sauna, Dampfbad, Jacuzzi und Kaltwasser-Tauchbecken umfasst.

Ein separater Hair & Nail Salon, zwei medizinische Behandlungsräume und ein Zen-Garten ergänzen das Angebot. Für das tägliche Wohlbefinden stehen ein Fitnesscenter und ein Yogastudio zur Verfügung. Signature-Treatments wie die Alpine Muscle Relief Massage wurden exklusiv für Aman Rosa Alpina konzipiert und sind ideal zur Regeneration nach aktiven Tagen in den Bergen.

Aktivitäten in der Natur

Um das Hotel herum eröffnet sich eine Welt aus Gipfeln und Tälern. Im Sommer und Herbst führen geführte Wanderungen durch Naturparks, Mountainbiketouren entlang malerischer Waldwege, Klettersteige in schwindelerregende Höhen oder Golfpartien auf dem nahegelegenen Platz Alta Badia.

Im Winter wird San Cassiano zum Zugangspunkt des berühmten Dolomiti Superski-Gebiets mit 1.200 Kilometern präparierter Pisten und 450 Liften. Der Ski-Butler-Service des Hotels erleichtert die Ausrüstungsvorbereitung und den Shuttle-Transfer zur Piz-Sorega-Bahn. Die Ski Lounge sorgt mit beheizten Stiefelhaltern und Stauraum für ein rundum Erlebnis. Auch Eisklettern, Schneeschuhwandern, Winterhiking oder Eislaufen sind möglich. Für die jüngeren Gäste bietet Aman Rosa Alpina auch Kinder- und Jugendräume sowie drei private Kinoräume.

Mit seiner Verbindung aus zeitlosem Design, gelebter Tradition und Amans DNA aus Frieden, Privatsphäre und außergewöhnlichem Service ist Aman Rosa Alpina ein Rückzugsort für alle Jahreszeiten.

