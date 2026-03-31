Alternative Flugrouten – Neue Wege zum Traumstrand

Die globale Reiselandschaft befindet sich im Umbruch. Seit Beginn des Golfkonflikts im Iran und der umliegenden Region haben sich internationale Flugrouten spürbar verändert. Insbesondere etablierte Drehkreuze wie Dubai oder Doha – bislang essenzielle Knotenpunkte für Fernreisen in den Indischen Ozean und nach Asien – sind eingeschränkt oder werden von Reisenden bewusst gemieden. Doch die Sehnsucht nach weißen Sandstränden, türkisfarbenem Wasser und exotischen Rückzugsorten bleibt ungebrochen. Die gute Nachricht: Traumdestinationen rund um den Globus sind weiterhin erreichbar – nur die Wege dorthin verändern sich. „Es ist eine berechtigte Verunsicherung bei den Gästen zu spüren. Gleichzeitig vertrauen sie auf unsere Expertenmeinung, und wir suchen gemeinsam mit ihnen nach alternativen Möglichkeiten“, erklärt Tourismus-Experte Shahab Kamali, CEO & Gründer der Signature Kollection Travel GmbH.

Neue Wege, gleiche Exklusivität

Anstelle der klassischen Golf-Hubs führen viele Verbindungen nun verstärkt über europäische Drehkreuze wie Frankfurt, London, Paris oder Zürich sowie über afrikanische Airports, beispielsweise in Nairobi oder Johannesburg. Parallel gewinnen Direktverbindungen deutlich an Bedeutung. So bestehen weiterhin komfortable Nonstop-Flüge von Frankfurt zu Traumzielen im Indischen Ozean – darunter Verbindungen nach Malé (Malediven) sowie nach Mauritius mit Lufthansa und Condor.

Von Wien aus bedienen unter anderem Austrian Airlines sowie internationale Partner wichtige Langstreckenverbindungen, während ab Zürich SWISS und Edelweiss sowie Singapore Airlines Routen zu zentralen Hubs und weiterführenden Destinationen anbieten. Auch neue beziehungsweise verstärkte Verbindungen tragen zur Erreichbarkeit bei: Air Seychelles fliegt seit dem 20. März 2026 dreimal wöchentlich von Paris und ab dem 28. März zweimal wöchentlich von Rom auf die Seychellen. Besonders begehrte Luxusziele wie die Malediven, die Seychellen, Mauritius oder ausgewählte Resorts in Südostasien bleiben somit weiterhin gut erreichbar.

Dazu Gerhard Stutz, General Manager Sirru Fen Fushi Private Lagoon Resort, Malediven: „Die Malediven bleiben ein sehr gut erreichbares Sehnsuchtsziel, auch in der aktuellen Situation. Viele unserer Gäste nutzen alternative Routen oder Direktverbindungen nach Malé und reisen dadurch unkompliziert und planbar an. Für uns steht im Vordergrund, unseren Gästen vom ersten Moment an ein Gefühl von Ruhe, Sicherheit und erholsamer Gelassenheit zu vermitteln.“

Destination Asien im Aufwind

Metropolen wie Singapur, Bangkok, Hongkong oder Taipeh fungieren dabei nicht nur als leistungsfähige Drehkreuze, sondern auch als inspirierende Stopover-Destinationen. Shahab Kamali ergänzt: „Wir sehen insgesamt einen positiven Trend für die Destination Asien. Wer nach exotischen Stopps sucht, findet spannende Möglichkeiten über China oder Indien – etwa mit Flügen von Air China oder Lufthansa über Shanghai oder Peking zu verschiedenen Destinationen in Asien, einschließlich Japan.“ Ebenso bestehen Verbindungen mit Lufthansa oder Air India über Mumbai nach Mauritius oder Sri Lanka. Singapur und Bangkok werden von Lufthansa sowie den jeweiligen nationalen Fluggesellschaften wie Singapore Airlines und Thai Airways angeflogen. Darüber hinaus gewinnen Airlines wie EVA Air, Cathay Pacific oder Vietnam Airlines zunehmend an Bedeutung und gelten vielfach noch als Geheimtipps. „Wir kombinieren Destinationen, die auf den ersten Blick nicht kombinierbar erscheinen – etwa Indien, Sri Lanka und die Malediven oder Südafrika mit Botswana und Mauritius. Gerade in der aktuellen Zeit sind die Möglichkeiten für unsere Gäste nahezu unbegrenzt“, so Kamali.

Die aktuelle Situation verändert zudem das Bewusstsein vieler Gäste für bestimmte Reisen. Es gibt Nonstop-Flüge mit Lufthansa, Discover oder Condor zu verschiedenen Destinationen in Afrika, die sich hervorragend kombinieren lassen. Auch Austrian Airlines ab Wien sowie SWISS ab Zürich bedienen Direktverbindungen zu wichtigen Zielen in Asien und Afrika, darunter Bangkok, Johannesburg oder Kapstadt. Gleichzeitig eröffnen Metropolen wie London, Paris, Amsterdam oder Istanbul attraktive Möglichkeiten für eine Reiseunterbrechung auf europäischem Boden.

Traumdestinationen bleiben erreichbar – mit neuen Konzepten und Flexibilität

Trotz veränderter Rahmenbedingungen bleiben exklusive Destinationen weiterhin zugänglich. Allerdings erfordert die Planung heute ein höheres Maß an Flexibilität und Expertise. Reise-Profi Oliver Engelhardt, CEO von Art of Travel, beschreibt die Situation differenziert: „Bei Zielen in Asien haben viele Kunden bereits zuvor Nonstop-Verbindungen bevorzugt. Herausfordernder ist die aktuelle Situation für Destinationen im Indischen Ozean und Teile Afrikas, da alternative Routen hier begrenzter sind. Durch den Wegfall arabischer Carrier ist ein Kapazitätsengpass in den Premiumklassen entstanden. Wir greifen daher verstärkt auf alternative Fluggesellschaften und auch weniger bekannte Zielregionen zurück – was jedoch ein höheres Maß an Flexibilität auf Kundenseite erfordert.“

Sehnsucht nach Abgeschiedenheit wächst

Parallel zeigt sich ein klarer Trend: Reisende suchen verstärkt nach Rückzugsorten fernab globaler Unsicherheiten. Abgelegene Inseln, exklusive Safari-Destinationen in Afrika oder luxuriöse Hideaways in Europa und Südamerika gewinnen an Attraktivität. „Gerade in diesen Zeiten ist das Verlangen nach abgelegenen Destinationen besonders spürbar“, so Shahab Kamali. „Es tut gut, Abstand von der Informationsflut zu nehmen und die Gedanken neu zu sortieren.“

Oliver Engelhardt betont zudem die Vielfalt der Möglichkeiten: „Unser Planet ist voller wunderbarer Orte, die man bereisen kann, ohne über Krisengebiete zu fliegen – von Europa über Lateinamerika bis hin zu Australien oder Expeditionskreuzfahrten in die Antarktis. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.“ Er wagt zudem eine Prognose: „Der Tourismus wird sich auch in der Golfregion wieder schnell erholen. Viele haben beispielsweise Kreuzfahrten während der Coronajahre abgeschrieben – heute boomt die Branche wie nie zuvor. Der Tourismus findet immer wieder in die Spur zurück.“