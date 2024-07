Alles Sangiovese: Chianti Riserva I Sodi del Paretaio 2021

Wohlriechende Noten von Früchten und Feldkräutern, weiche Tannine und ein leicht salziges Finale vermitteln beim I Sodi del Paretaio 2021ein Gefühl von Unbeschwertheit. Körper und intensiver Geschmack machen ihn zum perfekten Begleiter traditioneller Gerichte.

Badia di Morrona verfügt über 110 Hektar Weinberge, mehr als die Hälfte ist der toskanischen Paraderebsorte gewidmet. Die Rebzeilen erklimmen die sanften Hänge zwischen den Gemeinden Terricciola und Casciana Terme Lari, umgeben von Zypressen-, Steineichen- und Eichenwäldern.

All dies ist auf einem echten „geologischen Schatz“ gelegen: auf einer Lehmbasis mit wenig Skelett befinden sich abwechselnd Sand, Gesteinsbrocken, bröckelige graue Steine, Flusskiesel, Alberese, als deutliches Zeichen für die frühere Anwesenheit des Meeres im Tal auch Fossilien und sogar Travertinplatten.

2021 konnte das Team des Weinguts aufgrund des komplexen Jahrgangsbeginns nur eine geringere Menge des I Sodi Riserva vinifizieren, aber die erreichte Qualität war beeindruckend. Zur Weinlese waren die Trauben bei ausgezeichneter Gesundheit. Das trockene Klima und die schönen Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht Ende September/Anfang Oktober ermöglichten es dem Sangiovese, einen guten Zuckergehalt und ein ausgezeichnetes Phenol-Potenzial zu erreichen.

Im Keller wurde der Chianti Riserva I Sodi del Paretaio 2021 in Edelstahl vergoren, reifte 18 Monate lang in großen 44 hl-Fässern aus französischer Eiche und wurde nach einer kurzen Passage in Zementbottichen abgefüllt.

