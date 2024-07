Adagio: Elftes Haus in Deutschland eröffnet

Adagio, Europas Marktführer der Aparthotellerie, setzt mit dem modernen Aparthotel vor allem in Punkto Design, Architektur und Hotel-Infrastruktur neue Maßstäbe. Nahe der berühmten Altstadt Heidelbergs gelegen und mit idealer Anbindung verteilen sich 162 Studios und Apartments auf acht Ebenen. Mit seiner Lage ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs, der Altstadt und inmitten der dynamischen Wirtschaftsregion Rhein-Neckar ist das Adagio Original Heidelberg ein perfekter Ort für alle Reisenden, seien sie privat oder geschäftlich unterwegs.

„Mit diesem elften Aparthotel in Deutschland zeigt Adagio seinen Willen, die geografische Expansion weiter zu beschleunigen. Dieses Aparthotel spiegelt die Ambitionen und das Kundenversprechen von Adagio wider: Unsere Gäste genießen eine entspannte Atmosphäre, ein hohes Maß an Service und ein besonders edles Design. Es ist ein Angebot mit hohem Mehrwert für alle unsere Kunden. Genau das ist die Stärke des Adagio-Modells, mit dem wir unsere europäische Führungsposition im Segment der Aparthotels weiter ausbauen können“, sagt Xavier Desaulles, CEO Adagio.

Eine moderne Hommage an die Stadt – ein neues Hotelerlebnis

Das Adagio Original Heidelberg bringt ein neues Hotelerlebnis in die Stadt und in die florierende Rhein-Neckar Wirtschaftsregion. Vor allem, wenn es um die vielfältigen und professionellen Serviceleistungen geht, die ein Aparthotel auszeichnen. Dazu zählen, dass die Studios und Apartments wie eine eigene Wohnung komplett ausgestattet sind und der Hotelservice rund um die Uhr zur Verfügung steht. Das ist eine Bereicherung für jedes Gästesegment – ob Privatreisende, Geschäftsreisende oder Bleisure Gäste, also all diejenigen, die beides verbinden. Lichtdurchflutet und weitläufig begrüßt das Haus seine Gäste, denn gleich beim Betreten öffnet sich der Empfang und die großzügige Public Area mit ihren verschiedenen Bereichen. Absoluter Blickfang ist hier das Kunstwerk der bekannten Künstlerin Julia Benz, die aus Heidelberg stammt.

Treffpunkt der Stadt

Prinzipiell spielt der öffentliche Bereich, bei Adagio „The Circle“ genannt, eine wesentliche Rolle. Denn Adagio will ein Teil der Stadt sein, ein Ort der Begegnung, wo sich Gäste wie Einheimische ungezwungen treffen. Daher ist „The Circle“ ein hybrider ganzheitlicher Ort mit vielen Möglichkeiten. Im Adagio Original Heidelberg erstreckt sich „The Circle“ mit unterschiedlichen Settings wie Nischen, Lounges und Arbeitsplätzen über das gesamte Erdgeschoss. Eine Gemeinschaftsküche steht für gemeinsames Kochen und gemütliches Beisammensein zur Verfügung. Der „Adagio Shop“ bietet ausgewählte Artikel für den täglichen Bedarf. Wer seine Wohnung individuell einrichten möchte, wird in der „Bibliothek der Dinge“ fündig.

Das eigene Zuhause – unterschiedliche Apartments und Studios

Vor allen Dingen ist das Adagio Original Heidelberg ein zweites Zuhause. Mit dem Plus des 24/7 Hotelservices. So bieten die 162 Studios und Apartments ein hohes Maß an Privatsphäre mit durchdachter, komfortabler und wohnlicher Ausstattung. Selbst eine komplett ausgestattete Küche ist in allen Studios und Apartments vorhanden. Es gibt folgende Kategorien: 120 Studios und 42 One-Bedroom Apartments. Für Familien oder den Aufenthalt mit Freunden/ Geschäftspartnern verfügen 20 der Apartments über eine Verbindungstür. Dadurch kann ganz variabel vergrößert werden, ohne dass die eigene Privatsphäre eingeschränkt wird. 16 Apartments sind barrierefrei.

Heidelberg und die florierende Wirtschaftsregion Rhein-Neckar

Ein dynamischer Standort für eine dynamische Hotel-Gesellschaft ist die romantische Stadt am Neckar mit ihren vielen Sehenswürdigkeiten und ihrer idyllischen Atmosphäre. Denn sie ist immer wieder eine Reise wert. Heidelberg ist aber auch Sitz einer der bedeutendsten Hochschulen – die Universität Heidelberg gehört zu den renommiertesten in ganz Europa und genießt weltweit einen exzellenten Ruf. Auch ist die Stadt selbst und vor allem die umliegende Rhein-Neckar Region ein pulsierender Wirtschaftsstandort. Viele bedeutende Unternehmen sind hier präsent bzw. haben hier ihren Firmensitz.

Daher ist die Lage des Adagio Original Heidelberg ideal. Es findet sich direkt im Stadtzentrum, am Hauptbahnhof mit einer Straßenbahnhaltestelle direkt vor der Tür. Von hier aus sind es wenige Minuten zur historischen Altstadt und auch zur Universität. Auf der Rückseite des Hauptbahnhofs befindet sich die „Bahnstadt“ – ein 22 Hektar großes Areal – mit über 6.000 neuen Arbeitsplätzen, hauptsächlich in den Bereichen High-Tech und Forschung, einem neuen großen Kongresszentrum, Einzelhandel, Hotels und Wohnungen. Heidelberg ist hervorragend angebunden – nur eine Stunde mit dem Zug ist es nach Frankfurt.

