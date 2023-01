Abwechslungsreiche Winter-Aktivitäten im Fichtelgebirge

Ob Wanderungen durch grüne Fichtenwälder, Langlaufen auf 255 Loipenkilometern durch die verschneite Fichtelgebirgslandschaft, Mountainbiken zu den Gipfeln der Region, Entspannung in den Thermen, Skifahren auf Nordbayerns längsten Skipisten, Tierbeobachtungen im Wildpark oder Party feiern mit dem größten Schneemann Deutschlands – das Fichtelgebirge hält vielfältige Aktivitäten für jedes Wetter und jedes Alter bereit.

Winterradeln mit Moutainbike, Fatbike und Co.

Abwechslungsreiche Touren sowie eine übersichtliche Beschilderung machen das Fichtelgebirge auch im Winter zur idealen Raddestination, denn Biken ist hier bei allen Wetterverhältnissen möglich. Ohne Schnee steht den Radlern ein 1.500 Kilometer langes Radwegenetz zur Verfügung und mit Schnee nutzen Abenteuerlustige die regelmäßig präparierten und breit gespurten Winterwanderwege für eine Biketour. Anbieter wie das Bull Head House oder Fichtelrad haben auch im Winter Kurse für Fatbiker, Moutainbiker und E-Mountainbiker sowie den Verleih der entsprechenden Gefährte im Programm.

Sport im Schnee

Mit modernen Skiliften auf dem Ochsenkopf, wo Nordbayerns längste Skipisten auf Schneefans warten, und Familienabfahrten in Mehlmeisel ist das Fichtelgebirge perfekt für alpinen Skisport. Skifahrer genießen hier die auf bis zu 1.000 Metern Höhe gelegenen Pisten und nächtliche Schneefreude auf verschiedenen Flutlichtstrecken. Mit 255 Kilometern an DSV-klassifizierten Loipen, verteilt auf vier Langlaufgebiete, ist das Fichtelgebirge zudem ein wahres Langlauf-Eldorado – aktive Urlauber sind hier den ganzen Tag auf den Brettern unterwegs, ohne eine Loipe doppelt zu fahren.

Wandern im Fichtelgebirge

Das Fichtelgebirge bietet Wanderglück auf 3.600 Kilometern Wanderwegen. 42 verschiedene, beschilderte Routen lassen sich hervorragend mit kulinarischen fränkischen Genüssen und landschaftlichen Highlights kombinieren. Je nach Kondition und Zeit wählen Wanderer unterschiedlich lange Rundwanderwege zwischen 1,4 und 19 Kilometern oder Mehrtagestouren mit bis zu 187 Kilometern Länge. Bei Schnee warten auf Aktive zahlreiche präparierte Winterwanderwege für Touren mit und ohne Schneeschuhe.

Entspannung in den Thermen der Region

Auf rund 100.000 Quadratmetern finden Ruhesuchende im Siebenquell GesundZeitResort in Weißenstadt eine Welt des Wohlbefindens mit eigener Therapeuten- und Ärzteschaft, Thermalwasser aus rund 2.000 Metern Tiefe, einem Vier-Sterne Superior Hotel, einer Wasser- und Saunalandschaft, einer Beauty & Spa Lounge sowie einer Kapelle für ruhige und besinnliche Momente. Im ALEXBAD in Bad Alexandersbad erwartet Gäste eine speziell konzipierte Felsenspalten-Architektur, ein Innenausbau mit Granit, Eiche und Kupfer sowie Anwendungen mit Naturmoor oder Fichtennadeln. Auf rund 1.000 Quadratmetern Wasserfläche, bietet die Lohengrin Therme in Bayreuth 36 °C warmes Heilquellwasser, das eine entspannende und zugleich aktivierende Wirkung auf den Körper hat.

Familienspaß im Wildpark und mit dem größten Schneemann Deutschlands

Im Wildpark Waldhaus Mehlmeisel erleben Besucher ganzjährig kleine und große Waldbewohner live in Aktion und entdecken die heimische Tierwelt vom Hochpfad aus. Täglich finden Expertenführungen und öffentliche Fütterungen statt. Auf dem gesamten Rundweg erklären naturpädagogische Stationen spielerisch die umliegende Natur. Feierfreudige kommen am Rosenmontag voll auf ihre Kosten, denn dann lädt Deutschlands größter Natur-Schneemann Jakob zur Party nach Bischofsgrün.

Aus einer spontanen Idee heraus entstanden, bauen die Freiwilligen um die Initiatoren Horst und Berndt Heidenreich jährlich den rund 12 Meter großen Jakob aus Tonnen von Schnee. Mit eigens gebrautem Schneemann-Bier, Schmankerl-Buden, Fackelzug, Maskenfete und DJ ist den ganzen Rosenmontag ein Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein geboten.

