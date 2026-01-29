48 Stunden Mallorca mit Kimpton Aysla

Mallorca ist nach wie vor die beliebteste Urlaubsinsel der Deutschen, auch wenn das griechische Kreta immer mal wieder versucht, der Balearen-Insel diesen Status streitig zu machen. Für die große Beliebtheit gibt es viele gute Gründe, denn Mallorca ist weit mehr als Sonne, Strand und Meer. Sie bietet für jeden Urlaubstyp ein reichhaltiges und vielseitiges Angebot und ist das ganze Jahr über mit Direktflügen bequem und relativ preiswert zu erreichen.

Und: Die Insel lässt sich auch mal eben übers Wochenende in nur 48 Stunden problemlos entdecken – ein idealer Ausgangspunkt ist etwa das luxuriöse Hotel Kimptom Aysla Mallorca im kleinen Ort Santa Ponça nicht weit von Palma.

Küstendörfer wie Sant Elm oder Bergorte wie Valldemossa im Westen der Insel laden zu erlebnisreichen Erkundungen ein, zu abwechslungsreichen Spaziergängen und Wanderungen, bei denen Familien wie sportliche Urlauber gleichermaßen auf ihre Kosten kommen, führen zu sehenswerten Klöstern und Aussichtspunkten mit Panoramablick. Die Abende klingen bei Sonnenuntergängen in stillen Buchten oder zwischen Weinbergen aus. Oder bei einem entspannten Dinner mit einem Glas mallorquinischen Wein in einem der zahlreichen empfehlenswerten Restaurants Mallorcas.

Auch die Hauptstadt Palma mit ihrer beeindruckenden Kathedrale, mit der Altstadt, mit Kunst und Shopping sowie einer spannenden Gastro-Szene liegt in Reichweite. Ob Ausflüge mit den hoteleigenen E-Bikes oder entspannte Stunden im Spa – das Kimpton Aysla Mallorca bietet den perfekten Standort für ein intensives, aber zugleich entspanntes 48-Stunden-Erlebnis auf der beliebten Balearen-Insel.

TAG 1: KÜSTENDÖRFER UND MEDITERRANE RUHE

Der Morgen startet mit einem ausgiebigen Frühstück mit allem Pipapo. Derart gestärkt, geht es – natürlich lacht die Sonne vom blauen Himmel – auf eine Tour mit den modernen E-Bikes des Hotels in Richtung Sant Elm, einem kleinen Küstendorf mit Blick auf die Dragonera Insel. Eine nicht besonders anspruchsvolle Wanderung zur La Trapa Monastery eröffnet spektakuläre Panoramen. Bergdörfer wie Valldemossa, Deià und Fornalutx locken mit Kopfsteinpflaster, Cafés und Boho-Flair. In den schmucken Dörfern sollte man unbedingt eine kurze Zeit verweilen und die besondere Atmosphäre genießen.

Für beeindruckende Ausblicke lohnt sich das Castell de Bellver mit 360-Grad-Panorama über Palma und die Bucht – dank der Elektromotor-Unterstützung sind auch die Berge gut zu schaffen. Den Sonnenuntergang bringen die stille Bucht von Cala Fornells oder die malerischen Weinberge von Banyalbufar zum Leuchten. Der Tag endet mit einem entspannten Dinner im Kimpton Aysla Mallorca, wo mediterrane Küche und stilvolles Ambiente den Tag rund machen. Gerne trifft man sich später noch auf einen Absacker an der Bar.

TAG 2: KULTUR, KUNST UND PALMA ERLEBEN

Der Tag beginnt ebenfalls wieder ganz entspannt mit einem ausgiebigen Frühstück im Hotel, bevor es in das nahe gelegene Palma geht. Dort steht ein wenig stressfreies Sightseeing auf dem Programm: Die Kathedrale La Seu, die Altstadt und die Fundació Miró Mallorca stehen für Kunst und Architektur vom Feinsten – Meerblick inklusive. Shopping in Passeig del Born, Concept Stores in Carrer de Sant Feliu und Rialto Living kombinieren spannende Kultur mit angesagtem Lifestyle. Der Santa Catalina Markt rundet den Tag in Palma mit typischen Tapas, lokalen Weinen und mallorquinischem Flair ab.

Wer eine spektakuläre Aussicht liebt, kann zusätzlich Mirador Es Colomer besuchen, mit dramatischen Klippen und endlosem Mittelmeerblick, oder den nicht allzu hohen Hügel Puig de Sant Salvador in Felanitx erklimmen, um einen unvergesslichen Sonnenuntergang zu erleben.

Zurück im Kimpton Aysla Mallorca laden Spa, Lounge und großzügige Zimmer zum Entspannen ein. Wer möchte, nutzt noch einmal die praktischen E-Bikes, um den Abend am etwa zweieinhalb Kilometer entfernten schönen Strand ausklingen zu lassen, Ruhe, Luxus und mediterranes Lebensgefühl inklusive.

