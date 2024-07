48 Stunden in Warschau mit Leonardo Hotels

Wer auf der Suche nach einem Ziel für einen Citytrip ist, kommt an Warschau nicht vorbei: Die Stadt bietet historische Bauten und moderne Architektur, polnische Küche in traditioneller und moderner Interpretation, Shopping, Musikfestivals und ein pulsierendes Nachtleben. Und das alles zu erschwinglichen Preisen. Leonardo Hotels ist in der polnischen Hauptstadt mit gleich zwei sehr unterschiedlichen Hotels im zentralen Geschäftsviertel Wola vertreten.

Wer es lieber elegant mag, wohnt im Leonardo Royal Warsaw. Insgesamt 362 Zimmer und Suiten stehen Reisenden dort zur Verfügung – über 180 davon sind frisch renoviert, alle sind elegant und komfortabel eingerichtet und bieten eine atemberaubende Aussicht auf die Skyline der Stadt. Das brandneue À-la-Carte-Restaurant lohnt ebenfalls einen Besuch: Dort genießt man exquisite internationale Küche.

Das insta-taugliche NYX Hotel Warsaw by Leonardo Hotels versprüht urbane, avantgardistische Vibes – Street Art prägt den Charakter des stylischen Hotels, am Wochenende herrscht Clubatmosphäre. Auch dieses Hotel ist in einem Wolkenkratzer untergebracht, das Highlight hier ist die Rooftop-Bar mit Panoramablick auf Warschau. Die Mitarbeitenden des Hotels, genannt Citylovers, kennen die besten Spots in Warschau und teilen gerne ihre Geheimtipps für die facettenreiche Stadt.

Tag 1: Kulturelle Schätze und pulsierendes Nachtleben

Nach einem reichhaltigen Frühstück im Hotel beginnt die Erkundungstour in der Altstadt, die nach dem Zweiten Weltkrieg detailgetreu und aufwendig rekonstruiert wurde und seit 1980 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Ein Highlight ist der Blick vom Glockenturm der St.-Anna-Kirche auf den Schlossplatz. Auch der Marktplatz, die Jesuitenkirche, die Johanneskathedrale und das Königsschloss mit den königlichen Gärten gehören zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten.

Zur Mittagszeit empfiehlt sich ein Abstecher in den Stadtteil Praga auf der anderen Seite der Weichsel. Einst ein vernachlässigter Stadtteil, hat sich Praga zu einem Szeneviertel entwickelt, das mit seinem künstlerischen Charme begeistert. Abends lockt es vor allem mit zahlreichen Bars und Clubs, aber auch tagsüber ist das Viertel einen Besuch wert, denn dann kann man besonders gut die zahlreichen Graffiti bewundern.

Hier befindet sich unter anderem das Wodka-Museum, das neben Touren auch Verkostungen anbietet. Alternativ können Besucher das Marie-Curie-Museum oder das Frédéric-Chopin-Museum besichtigen, die den in Warschau geborenen Persönlichkeiten gewidmet sind. Mit zahlreichen anderen Museen wie dem POLIN, dem Palastmuseum Wilanów, dem Nationalmuseum und vielen mehr ist Warschau ein wahres Paradies für Kulturliebhaber.

Shoppingenthusiasten können sich in zahlreichen Geschäften und Boutiquen austoben. Drei besondere Empfehlungen sind Laurella, Le Collet und Cloudmine – hier wird jeder Modebegeisterte fündig. Am Abend lädt die Rooftop-Bar Ether des NYX Hotel Warsaw zu einem Sundowner ein. Die höchste Bar Warschaus bietet einen atemberaubenden Blick auf die Skyline der Stadt und ihre Wolkenkratzer.

Tag 2: Entspannte Radtouren und grüne Oasen

Der Morgen beginnt mit einer entspannten Radtour entlang der Weichsel. Fahrräder können direkt im Leonardo Royal Warsaw ausgeliehen werden. Besonders lohnenswert ist eine Tour entlang des Westufers, wo zahlreiche Foodspots locken. Im südlichen Teil des Westufers liegt Warschaus beliebter Sommer-Hotspot – ein kleiner Sandstrand an dem sowohl Touristen als auch Einheimische gerne entspannen.

Mittags steht ein weiteres Highlight auf dem Programm: der Łazienki-Park am südlichen Teil des Warschauer Königsweges. Hier finden bis Ende September jeden Sonntag Chopin-Konzerte statt. Auch sonst ist der größte Park Warschaus einen Besuch wert, denn er besticht durch seine beeindruckend angelegten Gärten und zahlreichen historischen Gebäude.

Nachmittags bietet sich ein Abstecher in die Innenstadt an, wo Sehenswürdigkeiten wie der Kulturpalast mit seiner beeindruckenden Freiluftterrasse in der 30. Etage warten. Der Warschauer Königsweg gilt als absolutes Must-see und hat mit Abstand die höchste Dichte an Sehenswürdigkeiten in der polnischen Hauptstadt. Unter dem Begriff Königsweg versteht man die drei Straßen Nowy Swiat, Aleje Ujazdowskie und Krakowskie Przedmiescie, doch vor allem letztere beeindruckt mit wunderschönen Gebäuden.

Abends bleibt noch Zeit für ein kulinarisches Highlight: die Hala Koszyki, eine Markthalle mit vielfältigen Restaurants. Die Bar Koszyki in der Mitte der Halle eignet sich wunderbar, um den Abend ausklingen zu lassen. Alternativ bietet die Foodhall „Browary Warszawskie“ direkt gegenüber des Leonardo Royal Warsaw unzählige Leckereien und hausgemachtes Bier.

Infos hier