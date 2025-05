10 Jahre Titanic am Berliner Gendarnenmarkt

Das Titanic befindet sich in einem denkmalgeschützten Gebäude, das einst als Kostümmagazin der Staatsoper diente. Heute vereint es klassische Berliner Eleganz mit zeitgemäßem Design und urbanem Flair. Dank seiner zentralen Lage zwischen Gendarmenmarkt und Museumsinsel ist es nicht nur ein idealer Ausgangspunkt für Städtereisende, sondern auch ein Anziehungspunkt für Businessgäste, Kulturinteressierte und Berliner:innen.

In den vergangenen zehn Jahren hat sich das TITANIC Gendarmenmarkt Berlin zu einem Haus mit individuellem Charakter entwickelt. Gäste schätzen die besondere Atmosphäre, den persönlichen Service und die hochwertige Ausstattung – vom großzügigen BeFine Sports & Spa Club mit traditionellem türkischem Hamam bis zum renommierten Beef Grill Club by Hasir. Das Hotel setzt auf ein stimmiges Gesamtkonzept, das Qualität, Authentizität und Individualität in den Mittelpunkt stellt.

Der Ballsaal des Hauses bildet das architektonische und funktionale Zentrum. Mit seiner imposanten Raumhöhe, den großflächigen Spiegelwänden und einem durchdachten Lichtkonzept bietet er einen stilvollen Rahmen für anspruchsvolle Veranstaltungen. Die Verbindung klassischer Architektur mit moderner Veranstaltungstechnik ermöglicht ein professionelles Umfeld für Galas, Hochzeiten und Business-Events gleichermaßen.

„Das Titanic Gendarmenmarkt Berlin ist für uns weit mehr als ein Hotel – es ist Teil unserer Familiengeschichte. Dieses Jubiläum erfüllt uns mit großem Stolz und Dankbarkeit“, sagt Aytaç Aygün, Geschäftsführer Titanic Hotels Berlin.

Zum 10-jährigen Bestehen sind zahlreiche Jubiläumsaktionen geplant – darunter saisonale Angebote im Beef Grill Club by Hasir, exklusive Spa-Specials sowie besondere Arrangements für Übernachtungen und Events. Auch Berliner:innen sind eingeladen, mit dem Haus zu feiern – mit ausgewählten Veranstaltungen und kleinen Überraschungen im Verlauf des Jahres.

„Wir sind stolz auf das, was wir in den vergangenen zehn Jahren gemeinsam mit unserem Team, unseren Partnern und Gästen aufgebaut haben – einen Ort, an dem Berliner Eleganz und echte Gastfreundschaft tagtäglich erlebbar sind“, so Ralph Alsdorf, Director of Operations Titanic Hotels DACH.

Die Jubiläumsfeier 2025 bringt langjährige Wegbegleiter, Partner und Gäste zusammen und verspricht einen besonderen Abend mit kulinarischem Genuss, Musik und festlicher Atmosphäre – ein würdiger Rahmen für ein Jahrzehnt Titanic Gendarmenmarkt Berlin. Wir feiern eine Dekade voller Geschichten, Begegnungen und Gastfreundschaft.“

