Zweites Closing für EB-SIM und Union Investment erfolgreich

Insgesamt haben die beiden Asset Manager für den Fonds in zwei Zeichnungsphasen mehr als 500 Millionen Euro bei institutionellen Anlegern eingeworben. Das aktuelle Portfolio ist derzeit in 14 verschiedenen Projekten nach Technologien, Regionen und Vergütungsarten gut diversifiziert. Erste Ausschüttungen werden bereits im Jahr 2024 erwartet.

„Ich freue mich über das erfolgreiche zweite Closing für den Fonds“, sagt Michael Hepers, Chief Customer Officer der EB-SIM. „Wir haben erneut mehr Kapital bei Anlegern eingesammelt als erwartet. Das unterstreicht ihr Vertrauen in uns als Asset Manager und zeigt, dass den Investoren eine ökonomische und eine ökologische Rendite gleichsam wichtig sind.“

„Wir freuen uns, dass wir in der zweiten Zeichnungsphase sowohl neue Kunden von dem Konzept überzeugen konnten, als auch bestehende Anleger sich entschlossen haben, ihr Engagement zu erhöhen. Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir sind entschlossen, mit diesen neuen Mitteln die Energiewende voranzutreiben und eine nachhaltige Zukunft für kommende Generationen zu gestalten“, sagt Kimmo Schäfer, Produktmanager bei der Union Investment.

Über den UniInstitutional Alternative Energien S.A. SICAV-RAIF – Regenerative Energien 1 (Regenerative Energien 1)

Der von Union Investment und EB-SIM gemeinsam aufgelegte Fonds ist nach Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft. Er zeichnet sich durch seine breit diversifizierte Anlagestruktur aus. Der Fonds unterstützt den Klimaschutz und fokussiert auf die etablierten Technologien Windkraft, Photovoltaik und Wasserkraft in stabilen kerneuropäischen Ländern – aktuell Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal und den Niederlanden. Er investiert ausschließlich in Projekte, die bereits in Betrieb oder vollständig genehmigt und baureif sind.

Die Projekte werden von einem Team erfahrener Bestandsmanagerinnen und Bestandsmanager der EB-SIM aktiv gesteuert. 82 Prozent des im ersten Closing gezeichneten Kapitals sind bereits abgerufen. Die Investitionsgeschwindigkeit des Fonds ist deutlich schneller als ursprünglich prognostiziert. Das Fondsmanagement strebt eine jährliche Zielrendite (Netto-IRR) von 5,5 bis 6,5 Prozent an.

Infos hier