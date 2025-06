Ziel ist Augenhöhe mit Partnern

Ziel der von dem neuen Bereichsvorstand Vertrieb angestoßenen und umgesetzten Neuaufstellung des Vertriebs- und Marketingbereichs ist dabei, „auf Augenhöhe“ mit den Partnern zu kommen.

Florian Barber erklärt im Interview, welche Schritte dafür notwendig sind und welche Aufgaben dafür zukünftig erforderlich sind

Was ist denn das Einzigartige an der LAIQON AG und an Ihrer Aufgabe, Herr Barber?

FLORIAN BARBER: Wir sind ein Premium Wealth-Spezialist, der ein Vermögen von 6,5 Milliarden Euro für Kunden betreut. In den letzten Jahren wurde hierfür eine stringente Aufbauleistung erbracht. Das Besondere an unserer beliebig skalierbaren Plattform ist, dass wir institutionellen und privaten Anlegern ein sehr breites Portfolio an Lösungen offerieren können. Dazu zählen zum Beispiel Wealth-Management-Kooperationen, standardisierte oder modulare Publikums-/Spezialfonds, KI-Lösungen unserer Tochter LAIC, die zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Asset Management zählt, ein vollumfängliches White-Label-Angebot sowie das Consulting für die strategische Asset Allokation. Meine Kernaufgabe mit dem Team ist dabei insbesondere, diese Kompetenzen im Unternehmen zu bündeln und diese vertrieblich im Asset Management weiter auf- und auszubauen.

Sie haben mit der Bekanntgabe Ihres neuen Vertriebsteams Anfang Januar einen „Paukenschlag“ im Markt gesetzt. Welches Ziel verbinden Sie mit dieser Offensive?

FLORIAN BARBER: Den Begriff „Paukenschlag“ würde ich unterschreiben. Ziel der Neustrukturierung des Vertriebs ist es, Augenhöhe mit Partnern zu erreichen. Dafür waren sowohl grundlegende personelle als auch strukturelle Maßnahmen erforderlich. Übergeordnetes Ziel ist dabei, das Wachstum bei unseren Publikumsfonds als auch bei institutionellen Kunden massiv auszubauen und uns als Lösungsanbieter, fußend auf unserem breiten Spektrum an Kompetenzen und Dienstleistungen, im Wettbewerb zu positionieren. Wir investieren hierfür nicht nur in Personen, sondern auch in die konzeptionelle sowie strukturelle Weiterentwicklung vom gesamten Geschäftsfeld.

Warum ist dabei der Faktor „Mensch“ so entscheidend?

FLORIAN BARBER: Weil unsere Vertriebsdirektoren persönlich bei den Entscheidern unserer Partner unser Produkt- und Leistungsspektrum präsentieren. Daher war es mir besonders wichtig, dass wir unser bestehendes Vertriebsteam mit Ronny Alsleben, René Frick, Mike Bischler und Patrick Furtwängler erweitern konnten. Sie sind bekannte Gesichter aus der Branche, die viel Erfahrung und Know-how in ihren jeweiligen Kompetenzbereichen mitbringen. Neu ist allerdings, dass wir den Vertrieb regional strukturiert haben, um eine zuverlässige Betreuung in den Regionen vor Ort sicherstellen zu können.

Die einzige strukturelle Neuerung?

FLORIAN BARBER: Nein. Neben dem Vor Ort-Service durch qualifizierte Mitarbeiter ist der digitale Service mit hoher Kundenzentrierung ein Dreh- und Angelpunkt unser Vertriebs- und Vermarktungsstrategie. Dafür haben wir ein Client-Service- und International-Sales-Team aufgebaut. Das Team ist unter anderem verantwortlich für die Betreuung zentraler Kundenanfragen und Reportings, beispielsweise für institutionelle Kunden. Zudem haben wir unser Schnittstellenmanagement zwischen Vertrieb und Marketing durch die Einstellung einer Marketingspezialistin, die insbesondere die Vertriebsplattformen noch professioneller betreuen soll, weiter optimiert.

Was steht hinsichtlich der Produkte im Zentrum ihrer Vertriebsstrategie im ersten Halbjahr 2025?

FLORIAN BARBER: Wir bieten privaten und institutionellen Investoren innerhalb der LAIQON-Gruppe ein Portfolio aus aktiv und KI-gemanagten Fonds an. Ein Vertriebsschwerpunkt sind erstens unsere Rentenstrategien der LF – Credit Plattform. Seit mehr als 15 Jahren führt Dr. Tobias Spies mit seinem Team seine vielfach ausgezeichnete Rentenstrategie. Mit dem LF Dynamic Yield Opportunities wurde im Oktober 2024 ein weiterer, dritter Anleihenfonds aufgelegt. Damit bedienen wir mit dem Rentenfondsangebot verschiedenste Anlegertypen, von eher defensiv eingestellten bis hin zu Anlegern, die einen offensiveren Fondsansatz für ihr Portfolio bevorzugen. Weiterer Schwerpunkt der Aktivitäten ist zweitens zudem der LF – AI Impact Equity US, ein durch die KI unseres WealthTech LAIC gesteuerter Aktienfonds nach Artikel 9 SFDR sowie drittens unser Klassiker, der LF – WHC Global Discovery, ein Mischfonds, welcher im Kern in europäische Small- und Mid-Caps investiert.

Vielen Dank für das Gespräch.