WWK KI Alpha – Aktien Europa: Smarter investieren mit KI-Power

Der für private Anleger konzipierte Fonds setzt bei der Titelselektion des Portfolios vor allem auf das zukunftsweisende Potenzial der KI. Dabei arbeiten die Kapitalmarktexperten der WWK mit dem externen Anlageberater und Technologie-Innovator Ultramarin Capital GmbH zusammen. Anlageziel des Fonds istes, eine positive aktive Rendite gegenüber dem europäischen Vergleichsindex MSCI Europe zu erwirtschaften. Der nach dem gleichen Konzept gemanagte Fonds WWK KI Alpha – Aktien

Welt wurde für sein innovativen Investmentansatz erst kürzlich mit dem renommierten Cash. Financial Advisors Awards ausgezeichnet.

„Die WWK KI Alpha-Fonds bieten eine ideale Symbiose aus innovativer KI und Investmenterfahrung. Wir geben den Rahmen

vor, in dem die KI handelt, und kontrollieren jeden Anlagevorschlag. Gemeinsam mit den innovativen Fondspolicen der WWK entsteht so die optimale Kombination für eine leistungsstarke Altersvorsorge“, sagt Dr. Björn Lutz, Geschäftsführer der WWK Investment S.A.

„Durch den Einsatz von KIkönnen vielschichtige Zusammenhänge abgebildet werden, was zu qualitativ besseren Prognosen

führt. Die Maschine handelt zudem frei von Emotionen. Der Effekt für die Fondsfamilie WWK KI Alpha: Langfristig höhere Renditechancen bei gleichzeitig geringen Risiken und Schwankungen“, ergänzt Dr. Daniel Willmann, Co-Founder & CEO von Ultramarin

