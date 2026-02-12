Kategorie wählen

Investmentfonds

WWK KI Alpha – Aktien Europa: Smarter investieren mit KI-Power

Die WWK Investment S.A. hat einen weiteren Fonds ihres erfolgreichen Investmentkonzepts WWK KI Alpha aufgelegt, den WWK KI Alpha - Aktien Europa

Der für private Anleger konzipierte Fonds setzt bei der Titelselektion des Portfolios vor allem auf das zukunftsweisende Potenzial der KI. Dabei arbeiten die Kapitalmarktexperten der WWK mit dem externen Anlageberater und Technologie-Innovator Ultramarin Capital GmbH zusammen. Anlageziel des Fonds istes, eine positive aktive Rendite gegenüber dem europäischen Vergleichsindex MSCI Europe zu erwirtschaften. Der nach dem gleichen Konzept gemanagte Fonds WWK KI Alpha – Aktien
Welt wurde für sein innovativen Investmentansatz erst kürzlich mit dem renommierten Cash. Financial Advisors Awards ausgezeichnet.

„Die WWK KI Alpha-Fonds bieten eine ideale Symbiose aus innovativer KI und Investmenterfahrung. Wir geben den Rahmen
vor, in dem die KI handelt, und kontrollieren jeden Anlagevorschlag. Gemeinsam mit den innovativen Fondspolicen der WWK entsteht so die optimale Kombination für eine leistungsstarke Altersvorsorge“, sagt Dr. Björn Lutz, Geschäftsführer der WWK Investment S.A.

„Durch den Einsatz von KIkönnen vielschichtige Zusammenhänge abgebildet werden, was zu qualitativ besseren Prognosen
führt. Die Maschine handelt zudem frei von Emotionen. Der Effekt für die Fondsfamilie WWK KI Alpha: Langfristig höhere Renditechancen bei gleichzeitig geringen Risiken und Schwankungen“, ergänzt Dr. Daniel Willmann, Co-Founder & CEO von Ultramarin

Infos hier

print

Tags: ,

ASCORE Auszeichnung

Es gibt viele gute Tarife – für die Auszeichnung „Tarif des Monats“ gehört mehr dazu. Lesen Sie hier, was die ausgezeichneten Tarife zu bieten haben.

Tarife des Monats im Überblick

ETF-News

ETF-News

Aktuelle News zu börsengehandelten Indexfonds.

zu den News

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Guided Content

Guided Content ist ein crossmediales Konzept, welches dem Leser das Vergleichen von Finanzprodukten veranschaulicht und ein fundiertes Hintergrundwissen liefert.

Die Ausgaben im Überblick

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Mein Geld Imagefilm

Mein Geld Newsletter

Melden Sie sich für unseren 14-tägigen Newsletter an.

zur Newsletteranmeldung

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Hier gehts zu den Videos

Icon

Mein Geld Magazin

Die aktuelle Ausgabe
Mein-Geld 1 | 2026

Die Zeitschrift Mein Geld - Anlegermagazin liefert in fünf Ausgaben im Jahr Hintergrundinformationen und Nachrichten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Finanzen.

zur Ausgabe | alle Ausgaben

MeinGeld ONLINE

MeinGeld Magazin

MeinGeld TV

Mehr von MeinGeld