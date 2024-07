WisdomTree: Rallye der „Magnificent Seven“ möglicherweise zu Ende

Diese Aktien umfassen Tesla, Nvidia, Alphabet, Meta Platforms, Microsoft, Apple, und Amazon. „Am 10. Juli haben die Magnificent Seven in Form eines starken Verbraucherpreisindexes (CPI) möglicherweise endlich einen würdigen Gegner gefunden“, schreibt Pierre Debru, Leiter Quantitatives Research & Multi-Asset-Lösungen bei WisdomTree, in seinem aktuellen Kommentar. „Nach der Veröffentlichung eines niedriger als erwartet ausgefallenen Verbraucherpreisindex (+3 % im Jahresvergleich) und eines Kern-CPI (+3,3 Prozent) durch das Bureau of Labor Statistics scheinen die Märkte endlich zu schwenken.“

Der Experte verweist auf die jüngsten Entwicklungen des US-Technologieaktienindex Nasdaq-100 und des breiten Marktes, gemessen am Russell 2000 bzw. S&P 500: Innerhalb einer Woche stieg der marktbreite Russell 2000 um 9,2 Prozent, während der Nasdaq-100 4,2 Prozent verlor.

Diese Rotation weg von den Magnificent Seven hin zu Nebenwerten (Small-Caps) hat WisdomTree zufolge lange auf sich warten lassen. Nun, da der Anfang gemacht sei, könne sie anhalten. „Wir bei WisdomTree sind der Meinung, dass sich einige Katalysatoren zusammentun und zu einem breiteren und längeren Trend führen könnten, bei dem sich der Markt verbreitert, die übrigen 493 Aktien im S&P 500 sowie die Small-Caps sich erholen und zu den Magnificent Seven aufschließen“, schriebt Debru. Der Experte nennt speziell drei Katalysatoren.

Erstens steuere die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) auf ihre erste Zinssenkung im September zu. „Zinssenkungen sind für alle Unternehmen wirtschaftlich sehr vorteilhaft, umso mehr für Unternehmen, die Kredite aufnehmen müssen, um zu investieren, oder die noch nicht profitabel sind. Mit anderen Worten, sie kommen Small-Cup-Unternehmen eher zugute.“

Zweitens schließe sich der Abstand zwischen den „Magnificent Seven“ und dem Rest des Marktes bei den Ertragserwartungen gegen Ende 2024 deutlich. Während die „Magnificent Seven“ im Jahr 2023 und in der ersten Jahreshälfte 2024 ein deutlich höheres Ertragswachstum verzeichnet hätten, hole der Rest des Marktes auf. Debru: „Die Prognosen für das 4. Quartal 2024 und das Jahr 2025 sind in den beiden Gruppen weitgehend ähnlich. Dies sollte den Aktien neben diesen sieben Mega-Caps die Möglichkeit geben, die Aufmerksamkeit der Anleger zu gewinnen und aufzuhohlen.“

Drittens sorge die US-Präsidentschaftswahl aktuell für erhebliche Unsicherheit, was die Märkte tendenziell belaste. Aber: „Historisch gesehen nimmt die Unsicherheit ab, sobald das Wahlergebnis bekannt ist, was sehr oft zu einer Jahresendrallye bei Small-Caps führt. Im Durchschnitt haben Small-Caps den Markt in den Jahren der Präsidentschaft geschlagen, während Mega-Caps unterdurchschnittlich performten.“

