Wir haben mit unserem WealthTech LAIC einen Robo-Advisor der nächsten Generation für kundenzentrierte Anlagelösungen entwickelt

Herr Plate, warum wächst der Markt für digitale Vermögensverwaltung so stark?

ACHIM PLATE: Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Der wichtigste ist zunächst sicherlich, dass Kunden ähnlich wie bei Amazon, Alphabet oder Apple, die mit ihren offenen Plattformen der Nukleus der digitalen Ökonomie sind, ihre Nutzererfahrungen zunehmend auch auf die Geldanlage übertragen haben möchten. Insbesondere digital affine Kunden wünschen sich entsprechende Finanzprodukte, die schnell verfügbar, benutzerfreundlich, transparent und personalisiert sind. Dies führt, gepaart mit der gerade beschriebenen „user-experience“ dazu, dass moderne Verbraucher immer häufiger Eigenentscheidungen auch über ihre Geldanlage treffen. Digitale Vermögensverwalter erreichen also sowohl die Zielgruppe der jungen, digital affinen Nutzer als auch diejenigen Selbstentscheider, die ein aktives und vollkommen individualisiertes Portfolio einer digitalen Vermögensverwaltung möchten. Digitale Vermögensverwalter bedienen mit ihren Lösungen genau diese Nachfrage. Der Markt ist entsprechend rasant gewachsen.

Was unterscheidet den LAIC ADVISOR® von klassischen Robo-Advisorn?

ACHIM PLATE: Traditionelle Robo-Advisor haben einen überwiegenden Fokus auf ETFs, welche über Musterportfolios gesteuert und häufig von einem Investmentgremium zusammengestellt werden. Deren Ansatz basiert darauf, dass diese Musterportfolios auf möglichst viele Kunden verteilt, aber nicht wirklich aktiv gesteuert beziehungsweise individualisiert werden. Bei LAIC steuern wir hingegen voll individualisierte Portfolios bezogen auf die jeweiligen Vorgaben unserer Kunden. Der Fokus liegt hierbei nicht nur aus Diversifizierungsgründen auf aktiv gemanagten Fonds mit ausgewiesenem Track-Record und entsprechendem Volumen. ETFs dienen der Beimischung, um auch die Kostenseite für unsere Investoren weiter zu optimieren. Der Auswahlprozess wird dabei durch unseren KI-basierten LAIC ADVISOR® gesteuert.Wesentlicher USP ist dabei das dynamische, sich täglich neu berechnende Risikomanagement. In der Praxis bedeutet dies, dass wir jedes Depot unserer Kunden auf Tagesbasis überwachen und, wenn notwendig, auch anpassen. Unseren LAIC ADVISOR® haben wir, beginnend mit einem Individualportfolio, in weiteren Produktlösungen skaliert.

Jetzt haben Sie uns neugierig gemacht. Wie steuert denn Ihr LAIC ADVISOR® den Auswahlprozess?

ACHIM PLATE: Der LAIC ADVISOR® ist in der Lage, in einem sechsstufigen Investmentprozess Performance und Risiko unter vorgegebene Volatilitäten und weiteren individuellen Kennziffern zu steuern. Wir greifen dabei auf ein globales Investmentuniversum aus mittlerweile mehr als 12.000 aktiv gemanagten Publikumsfonds und 1.500 ETFs zurück, in das täglich neue Datenpunkte zu den einzelnen Investments fließen. Eine weitere Entwicklungsstufe können wir inzwischen auch institutionellen Investoren anbieten, für welche der LAIC ADVISOR® ein Portfolio bestehend aus Einzelaktien aufbaut und überwacht. Hierbei bedient er sich aus einem globalen Aktienuniversum mit 5.000 Titeln.

Was macht den LAIC ADVISOR® unter Beachtung künftiger Entwicklungsschritte so besonders?

ACHIM PLATE: Die Grundlage des LAIC ADVISORs® bilden die geschilderten Datensätze zu den Fonds, ETFs und Aktientiteln, die übrigens bis in das Jahr 2000 zurückreichen.

Dabei werden unternehmensspezifische Fundamental- und makroökonomische Daten generiert. Neben diesen Daten werden mittels „Machine Learning“ auch Schätzungen für nicht beobachtbare Zeitpunkte generiert. Dadurch ergeben sich zusätzliche Vorteile in der Portfoliokonstruktion und im Risikomanagement. Bei der Portfoliokonstruktion kommen dann noch weitere KI-Methoden wie beispielsweise das Clustering der Assets zum Einsatz. Diese erlauben uns, ein möglichst unkorreliertes Portfolio zu strukturieren. Vereinfacht ausgedrückt erreichen wir hierdurch bereits eine Risikominimierung durch eine möglichst optimale Diversifikation. Daneben nutzt der LAIC ADVISOR® zusätzlich ein aktives vorausschauendes Risikomanagement auf Fondsbeziehungsweise Depotebene und kann damit, wenn nötig, jederzeit seine Assets umschichten.

Im Ergebnis erzielten Kunden in den Individualdepots damit je nach Risikoneigung in den vergangenen 14 Monaten eine Wertentwicklung von rund neun bis 27 Prozent p. a. bei einem maximalen Drawdown von rund vier bis zwölf Prozent.

Welche Voraussetzungen mussten Sie schaffen, um diesen „digitalen Motor“ zu entwickeln?

ACHIM PLATE: Voraussetzung dafür war der Aufbau unserer Digital Asset Plattform 4.0, wir nennen sie DAP 4.0. Sie befähigt uns, mit allen externen Systemen und Datenquellen zu kommunizieren, um diese Daten für unsere Zwecke so aufzubereiten, dass sie zielgerichtet verarbeitet werden können. Diese Plattform, welche als Enabler aller automatisierten Prozesse über API-Schnittstellen aufgebaut wurde, ist nicht nur der maßgebliche Kern für die Steuerung des algorithmusbasierten Portfoliomanagements im LAIC ADVISOR®, sondern auch das technologische Herzstück des gesamten Unternehmens. Wir hatten dabei den Vorteil, dass wir diese Plattform im Zuge der Neuausrichtung unseres Unternehmens beginnend ab dem Jahr 2018 quasi „auf der grünen Wiese“ und unbelastet von Altlasten aufbauen konnten.

In welchen Anlagelösungen kommt der LAIC ADVISOR® heute zum Einsatz?

ACHIM PLATE: Nachdem wir über mehrere Jahre unseren LAIC ADVISOR® als KI-basierten Algorithmus entwickelt und getestet hatten, haben wir ihn zunächst in unserer digitalen Vermögensverwaltung „LAIC-My Portfolio Selection“ eingesetzt. Die können Sie für 1.000 Euro pro Lebensjahr abschließen und erhalten ein Depot, das auf Ihre Präferenzen, Ziele, Risikobereitschaft etc. zugeschnitten ist und täglich risikooptimiert begleitet wird. Sie erhalten also eine individuelle Vermögensverwaltung, die üblicherweise sehr vermögenden Privatkunden ab 500.000 Euro Anlagesumme vorbehalten ist.

Im zweiten Schritt haben wir entschieden, unsere Produktpalette zu erweitern. Denn für den LAIC ADVISOR® spielt es keine Rolle, wo und für wie viele Portfolios er eingesetzt wird. Deshalb haben wir Anlagelösungen entwickelt, in die unsere Kunden schon ab sehr überschaubaren Beträgen investieren können. Das sind einmal unsere LAIC-Mischfonds, die unterschiedliche Risikostrategien und Nachhaltigkeitsschwerpunkte verfolgen. Ab 50 Euro können Sie einen LAIC-Fonds ganz einfach bei Ihrer Depotbank über die Wertpapierkennnummer ins Depot kaufen und partizipieren damit an rund 1.000 Einzelpositionen.

Und mit unserem jüngsten Produkt, der LAIC-Fondsrente, bieten wir die erste digitale Fondsrente in Deutschland an. Dafür haben wir zwei fondsgebundene Rentenversicherungen etablierter Partner – der Condor Lebensversicherungs-AG und der Helvetia Schweizerische Lebensversicherung- AG – ausgewählt und setzen den LAIC ADVISOR® in der Steuerung der Zielfonds ein. Sie bieten neben den Vorteilen des reinen Fondsinvestments die steuerlichen Vorteile einer Vorsorgelösung.

Neben diesen für unsere Privatanleger vorbehaltenen Produktlösungen haben wir zudem einen Aktienfonds mit Spezialfondsfähigkeit für institutionelle Kunden aufgesetzt. Zielkunden hierfür sind insbesondere Volksbanken und Sparkassen mit ihrem Depot-A-Geschäft.

Mit unserer sehr breiten Produktpalette machen wir also als nach meinem Wissen derzeit einziger Anbieter einer sehr großen Kundengruppe eine algorithmusbasierte Vermögensverwaltung zugänglich.

Damit haben wir KI-gestützte Investmentlösungen weiter demokratisiert. Denn Vermögensaufbau ist vor dem Hintergrund der Inflation, des Nullzinses und von Verwahrentgelten mehr denn je ein gesellschaftliches Thema, mit welchem sich alle Bevölkerungsgruppen beschäftigen sollten.

Wie gehen Sie mit dem Thema Nachhaltigkeit bei diesen Produktlösungen um?

ACHIM PLATE: Unsere Kunden können in allen unseren Produktlösungen Nachhaltigkeitsaspekte generieren. Bei unserem LAIC-Individualdepot gibt es die Möglichkeit, Nachhaltigkeit gezielt als eine persönliche Präferenz festzulegen. Bei unseren Mischfonds investieren zwei der Fonds mindestens 51 Prozent des Fondsvolumens gezielt in Nachhaltigkeit, einer davon gezielt mit Fokus auf Emerging Markets. Und bei beiden Fondsrenten bieten wir auch eine Nachhaltigkeitsstrategie an, die sich schwerpunktmäßig aus den nachhaltigen LAIC-Fonds zusammensetzt. Unser Investmentuniversum umfasst heute über 1.300 nachhaltige Fonds und ETFs, die dem LAIC ADVISOR® zur Auswahl zur Verfügung stehen.

Konzentrieren Sie sich bei LAIC ausschließlich auf den Endkundenvertrieb?

ACHIM PLATE: Unser Vertriebsmodell basierte von Anfang an auf mehreren Ebenen, was sich insbesondere in der durch die Corona-Pandemie geprägten Zeit als wegweisend erwiesen hat. Wir sprechen mit unserer Plattform eine Vielzahl von externen Kooperationspartnern wie Banken, Versicherungen, Finanzvertriebe und andere Vermögensverwalter an. Im Ergebnis haben wir vier strategische Vertriebskanäle aufgebaut. Neben dem klassischen Direktvertrieb durch unsere Vertriebsteams an unseren Standorten haben wir viel Wert auf den weiteren Ausbau des immer wichtiger werdenden Online-Vertriebs gelegt. Das heißt, alle unsere LAICProduktlösungen sind über digitale Abschlussstrecken mit einer hohen User Experience sowohl über unsere Homepage als auch über webbasierte Verlinkungen auf entsprechende Partner- beziehungsweise ügbar. Drittens haben wir unseren externen Partnervertrieb aufgebaut, somit den Vertrieb an die Endkunden unserer Partner etabliert. Und viertens platzieren wir unsere Produktlösungen mittlerweile auch über exklusive White-Label-Partnerschaften.

Mit dem Aufbau der Vertriebsstrukturen und den damit verbundenen vertrieblichen Erfolgen haben wir uns bereits erfolgreich im Markt positioniert. Im Ergebnis investierten unsere Anleger seit dem Marktstart am 1. April 2020 rund 150 Millionen Euro in unsere Anlagelösungen. Mit diesen Zuwächsen bin ich sehr zufrieden.

Wie sieht es mit Ihrem Service gegenüber Ihren Anlegern und Vertriebspartnern aus?

ACHIM PLATE: Zunächst haben wir ein großes Bewusstsein dafür, dass unsere Kunden nach marktgerechten und innovativen Lösungen suchen. Im Klartext bedeutet dies, dass neben Top-Produktlösungen auch ein exzellenter Service als Grundvoraussetzung für eine langfristige Partnerschaft vorhanden sein muss. Beispielsweise haben wir großen Wert auf unsere digitale Onboarding-Strecke bei unserem Individualportfolio „LAIC – My Portfolio Selection“ gelegt. Selbstverständlich beinhaltet dies nebenden persönlichen Anlagepräferenzen auch das für unseren Ansatz sehr wichtige persönliche Risikoprofil des Anlegers, welches hierbei ermittelt wird. Anschließend erhält der Kunde einen auf seine persönliche Situation abgestellten individuellen Anlagevorschlag. Selbstverständlich kann er sich dabei durch unser Servicecenter sowohl digital, und darauf lege ich besonderen Wert, als auch analog durch gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten lassen.

Für unsere Vertriebspartner, beispielsweise im Exklusivvertrieb, ist der von uns bereitgestellte Support ebenfalls sehr umfangreich: Wir bearbeiten entsprechend die Kundenaufträge, übernehmen jeglichen technischen Support und stehen den Beratern jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung. Darüber hinaus erstellen wir zudem die Verkaufs- und Vertriebsunterlagen für unsere Produktlösungen und stellen zielgerichtete Beraterhilfen mit entsprechenden Schulungen und Schulungsunterlagen zur Verfügung. Das alles folgt nur einem Ziel: Wir entlasten unsere Vertriebspartner so umfangreich wie möglich von deren administrativen Aufgaben, damit diese sich, fachlich von uns geschult, bestmöglich auf die Beratung ihrer Bestands- als auch auf die Akquisition neuer Kunden konzentrieren können.

Welche Ziele haben Sie sich für LAIC in der Zukunft gesetzt?

ACHIM PLATE: Meiner Ansicht nach verfügen wir mit LAIC über eine der innovativsten Anlagephilosophien im Markt, basierend auf einem konsequent algorithmischen Ansatz. Wir wollen unseren Marktanteil insbesondere durch die angestrebte weitere vertriebliche Skalierung deutlich ausbauen. Unser Ziel, das WealthTech LAIC bis Ende 2024 unter den Top 3 der digitalen Vermögensverwalter in Europa zu positionieren, ist dabei sehr ehrgeizig, aber aus meiner Sicht absolut erreichbar.