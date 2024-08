Wieso einfach, wenn es auch kompliziert geht?!

Wussten Sie, dass die EU zwei verschiedene Definitionen für nachhaltige Geldanlagen hat? Und eine davon ist eigentlich keine konkrete Definition im engeren Sinn, sondern nur ein Unter-Artikel einer Offenlegungsverordnung,der es letzten Endes jedem Anbieter nachhaltiger Finanzprodukte ermöglicht, seine eigenen Kriterien dafür festzulegen, was nachhaltige Investitionen bedeuten. Hauptsache, er legt dar, ob und inwieweit er ökologische und soziale Belange berücksichtigt, dass seine Investments keine starken Schäden an Mensch und Umwelt bewirken und die investierten Unternehmen Grundsätzen einer guten Unternehmensführung folgen.

Wenn Sie sich also auf die Suche nach einer nachhaltigen Kapitalanlage machen, müssen Sie sich entweder mit der einen Definition der EU auseinandersetzen, die auf mehreren Hundert Seiten in der sogenannten Taxonomie-Verordnung niedergeschrieben ist, vorerst aber nur sechs konkrete Umweltziele beinhaltet und eben nur auf die EU ausgerichtet ist. Oder Sie müssen sich dezidiert mit den Prospekten oder zig Produktpräsentationen einer Vielzahl von für Sie in Frage kommenden Finanzprodukten auseinandersetzen.

Ob Sie das Fachwissen dafür haben und die Zeit für solch aufwendige Recherchen aufwenden wollen, werden Sie selbst am besten wissen. Es ist nun einmal so, dass Nachhaltigkeit, noch dazu in der abstrakten Geldanlage, ein komplexes Thema ist, im individuellen Auge des Betrachtenden liegt und noch dazu nicht wie in der konventionellen Finanzwirtschaft mit einfachen Zahlen abgebildet werden kann. Kann ein CO2-Fußabdruck noch halbwegs mit einem Preis umgerechnet werden, ist der Wert von sauberem Wasser, Bienen und einer guten Luft kaum zu monetarisieren und wenn man ausbeuterischer Kinderarbeit beziehungsweise Menschenleben einen finanziellen Wert beimessen möchte, steht man ganz schnell auf ganz dünnem moralischem Eis. Nicht umsonst werden Nachhaltigkeits-Eigenschaften auch als extra-finanzielle Indikatoren bezeichnet.

Machen Sie es sich also nicht so kompliziert wie die EU, sondern kürzen Sie charmant und clever wie folgt ab: Fragen Sie einfach bei Ihrem nächsten Gespräch mit dem Bankberater oder der Bankberaterin Ihrer Wahl nach konkreten Belegen bezüglich der Nachhaltigkeit des angepriesenen Investments. Das können bezifferbare Indikatoren zum Klima, Konkretes zu Ihnen wichtigen Nachhaltigkeitsbelangen oder aussagekräftige Ratings sein. Oder anerkannte Gütesiegel, die eine ganzheitliche Aussage über die Nachhaltigkeits-Qualität des jeweiligen Finanzprodukts treffen. Nicht ganz uneigennützig weist der Kolumnen-Schreiber an dieser Stelle auf das FNG-Siegel hin, das seit fast zehn Jahren der etablierte Qualitätsstandard nachhaltiger Geldanlagen im deutschsprachigen Raum ist und ähnlich wie das ebenfalls in Deutschland einigermaßen bekannte österreichische Umweltzeichen ein einfach erkennbares Gütezeichen für eine gut gemachte nachhaltige Geldanlage und damit gleichzeitig eine Greenwashing-Prophylaxe ist.

ROLAND KÖLSCH