Weltweit anlegende Aktienfonds – Basisbausteine für jedes Depot

In der Anlageberatung wird häufig davon gesprochen, dass Anleger ihr Portfolio möglichst breit streuen sollen. Legt man Aktienanlagen zugrunde, erscheint ein weltweit anlegender Aktienfonds die richtige Wahl zu sein. Diese Art von offenen Investmentfonds unterliegt normalerweise keinen Beschränkungen hinsichtlich der regionalen Aufteilung des Fondsvermögens. Dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass Aktienfonds mit einer globalen Ausrichtung schon seit längerem bei europäischen Anlegern sehr beliebt sind und regelmäßig einen der vorderen Plätze bei den Absatzstatistiken belegen.

Eine weitere Frage, die sich viele Anleger bei der langfristigen Kapitalanlage stellen, betrifft die Verwaltung ihres Fonds: Sollen sie sich auf einen aktiv verwalteten Fonds setzen oder ein passives Produkt wie zum Beispiel einen ETF wählen? Wer sich nach dem Investment in einen globalen Aktienfonds nicht ständig um die Kontrolle des Produktes kümmern möchte, sollte auf passive Produkte wie ETFs oder Indexfonds setzen, da diese in der Regel die Performance des unterliegenden Index sehr genau nachbilden. Anleger, die sich mit der Ausrichtung des Fonds, dessen Ergebnissen und möglichen Personalien auseinandersetzen können und wollen, können auch Fonds auswählen, die aktiv verwaltet werden. Denn bei aktiven Fonds gibt es nicht nur das Risiko, dass der Fondsmanager die Wertentwicklung des jeweiligen Marktes nicht schlagen kann. Zudem ist der Manager selbst auch ein Risikofaktor, denn der Manager kann sein Mandat niederlegen und zu einem anderen Anbieter wechseln.

Ein weiterer wichtiger Punkt, den es bei der Fondsauswahl zu berücksichtigen gilt, ist die Art, wie die Aktien auswählt werden. Hier unterscheidet man zwei grundlegende Ansätze. Der eine ist die sogenannte wertorientierte Aktienauswahl. Bei diesem sogenannten Value-Ansatz werden Aktien ausgewählt, die nach fundamentalen Kriterien (Kurs- Buchwert-Verhältnis, Dividendenrendite etc.) als unterbewertet gelten. Der zweite Weg ist die Aktienauswahl nach sogenannten Wachstumskriterien. Bei diesem Ansatz versucht der Portfoliomanager, Dividendentitel zu kaufen, bei denen ihr zukünftiges Ertragspotenzial nicht im heutigen Preis berücksichtigt ist. Neben diesen beiden grundsätzlichen Investitionsarten gibt es auch Mischformen, bei denen der Fondsmanager versucht, unterbewertete Aktien mit einem hohen Wachstumspotenzial zu finden. Im Hinblick auf eine langfristige Kapitalanlage erscheinen die gemischten Ansätze am erfolgversprechendsten zu sein, da diese ihre theoretischen Stärken in allen Marktphasen ausspielen können. Allerdings hat die Vergangenheit gezeigt, dass die Stärken der Aktienauswahl, nach klar definierten fundamentalen Kriterien, in verschiedenen Marktphasen zur Erzielung von Mehrerträgen genutzt werden können.

Gerade bei aktiv verwalteten Fonds sollten Investoren bei der langfristigen Anlage in einen weltweit investierenden Aktienfonds darauf achten, dass der von ihnen gewählte Fonds sich bei der Einzeltitelauswahl neben kurzfristigen Markttrends auch an den langfristigen Megatrends wie zum Beispiel dem demographischen Wandel, dem wachsenden Wohlstand in Asien, insbesondere in China und Indien, oder dem Klimawandel orientiert. Denn gerade diese langfristigen Anlagethemen werden in unterschiedlichen Bereichen der Wirtschaft immer wieder zu Wachstumsschüben führen, von denen Investoren profitieren können. Da die aus diesem Wachstum resultierenden Kursbewegungen nur schwer vorhersehbar sind, ist es für Investoren wichtig, in diesen Sektoren positioniert zu sein.

Aufgrund ihrer breiten Ausrichtung sind weltweit anlegende Aktienfonds ein Basisbaustein für jedes Portfolio. Leider gibt es, wie bei allen Kapitalmarktprodukten, auch bei weltweit anlegenden Aktienfonds keine Methode, die Gewinner von morgen zu bestimmen, da die Favoriten von morgen erst im Nachhinein, also übermorgen, bekannt sind. Allerdings hilft die sorgfältige Analyse der Anlagephilosophie eines Fonds dabei, die für den Anleger geeigneten Produkte zu finden. Aber auch eine sehr sorgfältig ausgeführte Analyse kann nicht verhindern, dass ein Fonds seine Erfolge aus der Vergangenheit in der Zukunft nicht fortsetzen kann. Daher müssen die Ergebnisse eines globalen Aktienfonds regelmäßig kontrolliert werden.

Da eine quantitative Analyse aber nie alle für die Auswahl eines Fonds benötigten Kriterien erfasst, müssen Investoren vor jeder Kaufentscheidung sowohl den Verkaufsprospekt als auch sonstige Informationsmaterialien genau lesen, um das Risiko der einzelnen Produkte einschätzen zu können. Zusätzlich sollten Anleger vor ihrer Entscheidung mit ihrem Anlageberater sprechen. In diesem Sinne sind die im Text genannten Anbieter und deren Fonds als Beispiele, nicht aber als Anlageempfehlung zu verstehen.

DETLEF GLOW