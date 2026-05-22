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Wachstumsmärkte im Fokus: Chancen mit Schwellenländer-ETFs

Schwellenländer („Emerging Markets“) wie Indien, Indonesien, Mexiko oder Saudi-Arabien bieten Anlegern interessante Wachstumschancen

© BNP

Viele dieser Länder haben eine junge Bevölkerung, eine wachsende Mittelschicht und profitieren von einer zunehmenden Industrialisierung. Experten erwarten, dass Emerging Markets auch in den kommenden Jahren wichtige Treiber der Weltwirtschaft bleiben.

Eine einfache Möglichkeit, in diese Märkte zu investieren, bieten ETFs auf den MSCI Emerging Markets Index. Anleger erhalten damit breit gestreuten Zugang zu vielen Unternehmen und Ländern gleichzeitig. ETFs gelten zudem als flexibel und leicht handelbar.

Wichtig zu wissen: China macht inzwischen rund ein Viertel des MSCI Emerging Markets Index aus. Dadurch hängt die Entwicklung vieler Emerging-Markets-ETFs stark von China ab. Politische Entscheidungen, wirtschaftliche Unsicherheiten oder geopolitische Konflikte können dort immer wieder zu starken Kursschwankungen führen.

Deshalb interessieren sich viele Anleger zunehmend für sogenannte „Emerging Markets ex China“-Strategien. Diese ermöglichen Investments in andere wachstumsstarke Länder, ohne die hohe Abhängigkeit vom chinesischen Markt. Besonders rohstoffreiche Länder könnten zusätzlich von Themen wie Energiewende und Elektromobilität profitieren.

Fazit: Emerging Markets können eine sinnvolle Ergänzung für ein langfristig ausgerichtetes Portfolio sein. Anleger sollten jedoch die Risiken und die starke Gewichtung Chinas im Blick behalten und gegebenenfalls auf breiter diversifizierte Lösungen setzen.

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