Vontobel ernennt neue Leitung der Sustainable Equities Boutique

Jean-Louis Nakamura wird die Sustainable Equities Boutique von Vontobel leiten, die aus 35 Anlagespezialisten in Zürich, Mailand und Hongkong besteht und ein Vermögen von 15 Mrd. CHF verwaltet. Die Boutique bietet Lösungen für nachhaltige Emerging Markets- und Schweizer Aktien sowie für Impact Investing und thematische Anlagen an.

Jean-Louis Nakamura verfügt über 27 Jahren Erfahrung im öffentlichen und privaten Sektor. Er kommt von Lombard Odier, wo er vierzehn Jahre lang als Chief Investment Officer Asia Pacific und Chief Executive Officer des Unternehmens in Hongkong tätig war. Zuvor war er bei Lombard Odier Investment Managers als Head of Multi Assets und Deputy Global CIO in Genf tätig.

Nakamura begann seine Laufbahn im öffentlichen Sektor und war zwischen 1995 und 2003 als leitender Volkswirt im französischen Finanzministerium und als stellvertretender finanzpolitischer Berater für den Rat der Europäischen Union tätig. Von 2003 bis 2008 war er CEO und CIO der französischen Pensionskasse für den öffentlichen Dienst und des französischen Rentenreservefonds, wo er für die strategische und taktische Asset Allocation zuständig war. Jean-Louis Nakamura wird an Christel Rendu de Lint, Deputy Head of Investments bei Vontobel, berichten.

„Hans Speich trug entscheidend zur Entwicklung unserer Sustainable Equity Boutique bei und prägte unsere anlagenorientierte Kultur mit. Wir danken ihm herzlich für sein Engagement und seine Führung“, würdigt Christel Rendu de Lint Hans Speich, der in den Ruhestand geht. „Mit der Ernennung von Jean-Louis Nakamura verstärken wir unsere Kompetenzen in puncto nachhaltige Aktien. Ich freue mich bereits darauf, mit Jean-Louis zusammenzuarbeiten. Seine umfangreiche Erfahrung im Investmentbereich und der Führung von Anlageteams wird gerade jetzt, wo nachhaltige Anlagen ein neues, spannendes Kapitel aufschlagen und Anleger sich nach innovativen und transparenten Lösungen umsehen, einen großen Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Boutique leisten.“

Jean-Louis Nakamura selbst fügt hinzu: „Ich freue mich sehr darauf, bei Vontobel zu arbeiten, da das Unternehmen eine solide Anlagekultur und ein diszipliniertes Portfoliomanagement aufweist und Anlegern dadurch hilft, ihre langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen.“

(Vontobel)