Vom Smartphone bis zum Smart Home – Technologiefonds (wieder) attraktiv?

Technologie-Giganten wie Google, Meta, Amazon & Co zählten zu den größten Gewinnern der Coronakrise. Doch 2022 mussten sie im Zuge der Rotation von Growth zu Value und steigender Zinsen deutlich Federn lassen. Spannend ist allerdings, dass wir uns derzeit in einer sehr interessanten Phase befinden: Die zunehmende Anwendung künstlicher Intelligenz, etwa beim textbasierten Dialogsystem ChatGPT, läutet (wieder einmal) eine neue Ära ein.

Was sind also die langfristigen Perspektiven für Technologie-Aktien? Wie verändern sich die Zukunftsaussichten durch eine (mögliche) Rezession? Und auf welche Titel setzt ein aktiver Fondsmanager? Diese und weitere Themen besprechen Anders Tandberg-Johansen und Sverre Bergland, beide Portfoliomanager bei DNB Asset Management, mit Florian Koch, Senior Investment Analyst bei Scope.

(Scope Group)