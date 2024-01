Verwahrstelle für Ihr Fondsmandat

Mein Geld im Interview mit Gunnar Rieke. Gunnar Rieke leitet im Bankhaus DONNER & REUSCHEL die Abteilung Investor Services, in der Fondsinitiatoren und Asset Manager professionelle Ansprechpartner für ihre Fonds- und Depotmandate finden

Herr Rieke, das Bankhaus DONNER & REUSCHEL ist vielleicht nicht jedem ein Begriff. Bitte stellen Sie es uns doch in wenigen Worten kurz vor.

GUNNAR RIEKE: Unser Bankhaus wurde 1798 gegründet und feiert somit in diesem Jahr sein 225-jähriges Bestehen. Heute arbeiten rund 600 Mitarbeiter für die Belange unserer Kunden. Neben den Bereichen Private Banking, Unternehmer und Institutionelle Kunden stellt die Betreuung unabhängiger Vermögensverwalter und Asset Manager eines der strategischen Geschäftsfelder der Bank dar. Unsere Kunden finden uns an sieben Standorten in Deutschland sowie in unserer Niederlassung in Luxemburg.

Sie sind für die Betreuung von Fondsinitiatoren verantwortlich. Was bietet Ihr Haus als Verwahrstelle für Fonds?

GUNNAR RIEKE: Asset Manager, die einen Fonds auflegen möchten oder aber eine neue Verwahrstelle für ihren bestehenden Fonds suchen, finden in uns eine leistungsstarke Verwahrstelle für die Bereiche Financial Assets und Real Assets. Neben der professionellen Bedienung sämtlicher rechtlicher und regulatorischer Anforderungen an eine Verwahrstelle zeichnen wir uns durch flache Hierarchien sowie eine persönliche Beziehung zu unseren Kunden aus. Bei uns ist nichts von der Stange, sondern oftmals individuell für unsere Kunden entwickelt.

Können Sie uns ein Beispiel nennen, wo Sie sich von anderen Verwahrstellen unterscheiden?

GUNNAR RIEKE: Es gibt eine Vielzahl an standardisierten Aufgaben, die eine Verwahrstelle zu erfüllen hat. Da sehen wir uns gut aufgestellt und gerüstet. Daneben gibt es jedoch viele Details, bei denen sich entscheidet, welche Partner am besten zueinanderpassen. Unsere Stärke ist die persönliche Betreuung unserer Kunden, denen jeweils zwei feste Mitarbeiter in strategischen Fragen und denen des Tagesgeschäftes zur Seite stehen. Dieses Team koordiniert sämtliche Fragestellungen des Kunden innerhalb unseres Hauses. So geht keine Information verloren. Daneben steht DONNER & REUSCHEL immer wieder für die Umsetzung spezieller Fondsideen. So haben wir in Zusammenarbeit mit den dazugehörigen Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) den ersten deutschen Edelmetallfonds mit physischem Gold aufgelegt. Oder aber einen Fonds, der in Mikrofinanzkredite investiert. Seinerzeit ein Novum. Wir sind offen für das Ungewöhnliche, während wir unsere Aufgabe als Verwahrstelle weniger ungewöhnlicher Fonds selbstverständlich ebenso gewissenhaft und ordentlich erledigen. Wir verstehen unser Handwerk.

Was dürfen Fondskunden bei Ihnen noch erwarten?

GUNNAR RIEKE: Grundsätzlich zeichnet uns ein hochmotiviertes Team aus, das sich auf unsere Kunden freut. Darauf, das Alltagsgeschäft ebenso gemeinsam zu meistern, wie auch etwaige Unstimmigkeiten professionell zu lösen. Letzten Endes haben wir dasselbe Interesse wie unsere Kunden: Den Fonds erfolgreich werden zu lassen! Denn an größeren Volumina haben gleichsam unsere Kunden wie auch wir Freude.

Werden Sie bitte noch etwas konkreter.

GUNNAR RIEKE: Gern. Als Verwahrstelle sorgen wir gemeinsam mit der KVG dafür, dass der Fonds rechtlich sauber aufgestellt und bewirtschaftet wird. Die größte Herausforderung, gerade am Anfang nach der Fondsauflage, ist der Vertrieb des Fonds. Hier unterstützen wir unsere Kunden in deren Marketing- und Vertriebsaktivitäten. Wir stellen beispielsweise den Raum für Webkonferenzen oder bieten persönliche Treffen auf bekannten Fondsmessen. Eigene Formate geben unseren Fondskunden die Bühne für ihre Anlagelösungen. Wir öffnen unser Netzwerk, sodass unsere Kunden von einem breiten Investorenfeld und hervorragenden Dienstleistern profitieren können. Das alles ist natürlich nicht kostenlos, jedoch über uns deutlich günstiger, als wenn man dies in Eigenregie durchführen möchte. Nicht zu vergessen: Wir stellen auch gern den Kontakt zu Vertriebsfirmen her, die ihrerseits im konkreten Fall helfen können. Auch hier: Nichts ist von der Stange, kommen Sie gern mit uns ins Gespräch.

Sie bieten auch Handelsdienstleistungen für Fondsmandate an. Worum handelt es sich hier genau?

GUNNAR RIEKE: Als Privatbank mit langer Historie verfügt DONNER & REUSCHEL über einen sehr erfahrenen Trading Desk, der den Handel in Aktien, Renten, Währungen und Derivaten für unsere Kunden schnell, fair und transparent abwickelt. Ein Highlight hierbei ist die persönliche Erreichbarkeit: Denn neben dem direkten Kontakt zum jeweiligen Händler können unsere Kunden im Aktien- & Derviate- Bereich täglich bis 22 Uhr handeln – dies ist für jeden interessant, der auch außerhalb unserer Zeitzone aktiv ist.

Wenn Sie in einem Satz sagen sollten, warum sich ein Kunde für DONNER & REUSCHEL als Verwahrstelle entscheiden sollte …

GUNNAR RIEKE: Da habe ich nicht die eine markige Botschaft. Ich möchte aber jeden potenziellen Kunden dazu motivieren: Lassen Sie uns einfach ins Gespräch kommen. Testen Sie uns. Fordern Sie uns. Wir freuen uns über jedes neue Mandat und stellen uns Ihren Herausforderungen.

Vielen Dank für das Gespräch!

