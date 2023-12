Vermögensberatung unter dem Haftungsdach

Mein Geld war zu Gast bei der großen Jahresauftaktveranstaltung der NFS Netfonds Financial Service GmbH. In der Handelskammer in Hamburg fanden zahlreiche Gespräche mit den Haftungsdachpartnern sowie mit Christian Hammer, dem Geschäftsführer der NFS Netfonds, statt. Die Teilnehmer des Events waren überwiegend ehemalige Banker, die nun unter dem Haftungsdach ihre eigene Vermögensberatung oder ihr Family-Office betreiben. Das Haftungsdach verfügt über die erforderliche Lizenz nach dem Wertpapier-Institutsgesetz und stellt darüber hinaus die benötigte Infrastruktur zur Verfügung.

Im Rahmen von Podiumsdiskussionen und Vorträgen wurden alle Teilnehmer im Hauptsaal nach ihren Einschätzungen und Meinungen gefragt. Wir haben für Sie die spannendsten Ergebnisse und Erkenntnisse der Abstimmungen eingefangen.

TROTZ SCHWEREM UMFELD IST DER WACHSTUMSPFAD INTAKT

Knapp 80 Prozent der bereits aktiven Haftungsdachpartner sehen für 2023 ein Wachstum des Geschäftsaufkommens. Die weiterhin hohe Inflation bewegt die Kunden darüber hinaus, sich sehr intensiv mit den Beratern auszutauschen. „Gelder, die vormals noch einfach geparkt werden konnten, müssen nun auch angelegt werden”, berichtet Christian Hammer, Geschäftsführer des Haftungsdachs NFS Netfonds. Weiter führt er aus: „Zinsprodukte stehen bei den Kunden und Beratern wieder im Fokus und finden einen höheren Anteil an der Asset Allokation. Von Anleihen bis hin zu Geldmarktlösungen können nun wieder Felder in der defensiven Vermögensanlage besprochen werden, die jahrelang weniger ertragreich waren.“

Das Live-Voting zeigte, dass 94 Prozent der befragten Berater „zufriedener“ oder „viel zufriedener“ sind, wenn sie ihre Arbeit als Haftungsdachpartner mit der vorherigen Position vergleichen. „In unseren Gesprächen mit neuen Beratern wird uns oftmals berichtet, dass viele Berater die Bank verlassen, da die eigenen Überzeugungen sich nicht mehr mit dem Betreuungsansatz der Bank decken. Gegenüber der Festanstellung verdient ein Großteil der Berater nicht nur mehr, sondern die meisten sind besonders von der Jobzufriedenheit begeistert. Berater und Kunden erfahren wieder ein ganz neues Miteinander, wenn der Berater als Unternehmen vor dem Kunden steht und sich die Überzeugungen und Meinungen decken. Viele Kunden suchen gezielt nach dieser Offenheit und wechseln zielgerichtet zu einem bankenunabhängigen Berater, der unter einem Haftungsdach wie der NFS Netfonds arbeitet”, berichtet Christian Hammer.

