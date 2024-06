VEDRA Pensions gewinnt Olaf John als Senior Advisor

Zum 01.07.2024 unterstützt Olaf John die Geschäftsführung und den Beirat der VEDRA Pensions als Senior Advisor. Herr John wird diese Funktion zusätzlich zu seiner Tätigkeit bei Legal & General Investment Management (LGIM) wahrnehmen.

Für VEDRA ist das Engagement von Olaf John ein weiterer Schritt, um das Unternehmen auf eine breitere Basis zu stellen und zu diversifizieren. Olaf John verfügt über eine exzellente Expertise im Asset Management und in der betrieblichen Altersversorgung, die er in über 30 Jahren Berufstätigkeit erworben hat. Zuletzt war er bis Ende Dezember 2023 als Leiter der deutschen Niederlassung der Mercer Global Investments Europe Ltd. tätig. Olaf John ist Mitglied in verschiedenen Fachgremien, u.a. im Fachausschuss Kapitalanlage und Regulierung der Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V. (aba) sowie im Fachressort Asset Management des Verbands Deutscher Treasurer e.V. (VDT ).

„Seit über 10 Jahren beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema De-Risking von Pensionsverpflichtungen. Seit dem Zinsanstieg sind die Bedingungen historisch so günstig wie lange nicht mehr“, sagt Olaf John. „Das ultimative Ziel der De-Risking-Reise ist der Buy-out, die Auslagerung der Verpflichtungen. Der Pensions-Buy-out kann in Deutschland eigentlich nur im Rahmen einer Rentnergesellschaft effizient umgesetzt werden. Deshalb freue ich mich sehr, die VEDRA, den Pionier in diesem Bereich, unterstützen zu können.“

„Wir freuen uns sehr, mit Olaf John nicht nur einen anerkannten und im Markt hoch geschätzten Branchenkenner mit einem sehr guten Netzwerk für unser Unternehmen gewonnen zu haben“, kommentiert Pierre de Weck, Vorsitzender des VEDRA-Beirats, die Personalie. „Mit seiner langjährigen Erfahrung, seiner Expertise als Aktuar und seinen weitreichenden Kenntnissen ergänzt er unsere Expertenplattform in idealer Weise. Wir sind sicher, dass er wesentlich dazu beitragen wird, unsere strategischen Ziele zu erreichen.“

