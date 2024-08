Vanguard-Risikobarometer: Erhöhte Risikobereitschaft bei US-Anlegern

ETFs und Geldmarktanlagen im Fokus: Zwei Trends prägen das erste Halbjahr

Zwei signifikante Trends zeichneten das Anlageverhalten in den USA bis zum 30. Juni aus: Anleger investierten verstärkt in indexbasierte ETFs und zogen diese gegenüber aktiv gemanagten ETFs und traditionellen Investmentfonds vor. Besonders bei US-Aktienfonds war dieser Trend deutlich. In indexbasierte Aktien-ETFs floss mehr als doppelt so viel Kapital wie in steuerpflichtige Rentenfonds und fast sechsmal so viel wie in Aktienfonds. Gleichzeitig verzeichneten Geldmarktfonds einen starken Zufluss: Fast 430 Milliarden US-Dollar wurden netto neu angelegt. Trotz dieses Anstiegs blieb der Anteil der Geldmarktfonds am Gesamtvermögen aller ETF- und Publikumsfonds mit 18,6 Prozent zum 30. Juni deutlich unter der durchschnittlichen Allokation von 24,1 Prozent seit 1993.

Disziplin statt Risikoscheue

Obwohl Anleger verstärkt in vermeintlich risikoärmere Anlageklassen wie Geldmarkt- und Rentenfonds investierten, sieht Vanguard hierin keine generelle Risikoscheue. „Es ist wichtig, die Kapitalflüsse immer im Verhältnis zur Gesamtstruktur der Anlageklasse und zur relativen Marktperformance zu betrachten“, heißt es in der Analyse. Der starke Zufluss in Geldmarktfonds relativiert sich im Kontext des Gesamtvolumens und der vergleichsweise niedrigen Rendite. Die Präferenz für passive Indexfonds deutet auf ein diszipliniertes Anlageverhalten hin: Anleger nutzen die Marktbedingungen, um ihre Portfolios aktiv neu auszurichten. „Vanguards Risikobarometer zeigt, dass Anleger diszipliniert geblieben sind“, so das Fazit der Analyse.

Diszipliniertes Anlegerverhalten: Mehrere Trends als Treiber

Vanguard führt das disziplinierte Vorgehen der Anleger auf mehrere Trends zurück: den Fokus auf Top-Down-Anlageprozesse, die wachsende Bedeutung von ETFs – insbesondere bei institutionellen Anlegern – und die zunehmende Verbreitung des „Advisor’s Alpha“-Konzepts, das den Mehrwert von Anlageberatern in Bereichen wie Finanzplanung, Kostenmanagement und Verhaltenscoaching betont. Auch die Verbreitung von Anlagelösungen mit Rebalancing-Strategien trägt dazu bei. Ob diese Trends anhalten, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch: Anlageberater führen ihre Kunden nach Vanguards Beobachtungen erfolgreich zu langfristigen Strategien.

Infos hier