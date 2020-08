Value Opportunity Fund auch im Juli auf der Überholspur 

Der Aufwärtstrend des zweiten Quartals setzte sich an den Börsen in der ersten Julihälfte fort, bevor eine Konsolidierung einsetzte, die in den einzelnen Märkten unterschiedlich stark ausfiel. So schloss der DAX im Juli nahezu unverändert, während der MDAX um 1,4% stieg, hingegen der EuroStoxx 50 um 1,8% nachgab. An den US-Börsen sorgten die hochgewichteten Technologiewerte im Juli für einen Anstieg des Dow Jones um 2,4% und des S&P 500 um 5,2%.

Der Value Opportunity Fund erreichte im Monatsverlauf ein neues All-Time-High und legte im Juli um 2,2% zu. Seit Jahresanfang liegt er somit rund 4% im Plus, während die meisten Indizes weiter im Minus liegen, so z.B. der DAX mit rund minus 7%. Im Berichtsmonat wurden einige Positionen aufgebaut, so z.B. im Bereich der Sondersituationen Aktien der Qiagen (laufendes Übernahmeangebot von Thermo Fisher) und Sixt Leasing (möglicher Squeeze-out durch Hyundai Capital).

Wir gehen davon aus, dass die Volatilität der Märkte im Laufe des 3. Quartals anziehen könnte, falls die Effekte der geld- und fiskalpolitischen Unterstützungsmassnahmen von einer sich verzögernden Konjunkturerholung durch die Pandemie gebremst werden. Mit einem relativ hohen Anteil von marktunabhängigen Sondersituationen (Opportunity) sowie unverändert unterbewerteten Value-Titeln ist der Fonds gut aufgestellt.