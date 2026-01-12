UCITS-ETF-Markt setzt Rekordserie fort: 2025 mit 324,8 Milliarden Euro Zuflüssen abgeschlossen

Im Dezember 2025 setzte der UCITS-ETF-Markt seinen Wachstumskurs fort und beendete das Jahr mit einem Rekordhoch. Die Nettozuflüsse in UCITS-ETFs beliefen sich im Jahr 2025 auf insgesamt 324,8 Milliarden Euro, davon entfielen 29,2 Milliarden Euro auf den Dezember. Das verwaltete Vermögen stieg im Jahresverlauf auf 2,53 Billionen Euro.

Aktien-ETFs bleiben Wachstumstreiber

Aktien-ETFs behaupteten im Dezember erneut ihre Führungsrolle mit Zuflüssen von 20,9 Milliarden Euro. Besonders globale Aktien-Strategien verzeichneten mit 9 Milliarden Euro einen starken Monat und überschritten im Jahresverlauf die Marke von 100 Milliarden Euro. Mit Blick auf die regionale Verteilung konnten europäische Aktien-ETFs 4,7 Milliarden Euro an Zuflüssen erzielen, während Schwellenländer-ETFs mit 4Milliarden Euro ebenfalls deutlich zulegten. Die Zahlen zeigen, dass Anleger weiterhin auf breit diversifizierte und internationale Aktienstrategien setzen.

Anleihen-ETFs: Defensive Strategien im Fokus

Der Fixed-Income-Bereich verzeichnete im Dezember solide Zuflüsse von 7,4 Milliarden Euro. Ultrakurze Laufzeiten führten hier mit 2,7 Milliarden Euro die Rangfolge an, gefolgt von Staatsanleihen und aggregierten Anleihen mit jeweils 1,5 Milliarden Euro. Im Gesamtjahr sammelten Anleihen-ETFs 78,5 Milliarden Euro ein. Die Präferenz für risikoarme und liquide Strategien zeigt, dass Anleger ihre Portfolios gezielt stabilisieren und von attraktiven Zinsniveaus profitieren.

ESG-ETFs und weitere Strategien

ESG-ETFs bleiben wichtige Wachstumstreiber. Im Jahr 2025 flossen 33,1 Milliarden Euro in Aktien-ESG-ETFs und 20,3 Milliarden Euro in Anleihen-ESG-ETFs. Multi-Asset-ETFs und alternative Strategien spielten im Dezember eine untergeordnete Rolle, mit moderaten Zuflüssen beziehungsweise leichten Abflüssen.

Ausblick

2025 hat der UCITS-ETF-Markt nicht nur neue Rekorde gesetzt, sondern auch gezeigt, wie Anleger gezielt zwischen Wachstum und Sicherheit navigieren. Während Aktien-ETFs weiterhin starke Impulse liefern, spiegeln die soliden Zuflüsse in Anleihen-ETFs den Wunsch nach Stabilität und planbarer Rendite wider. Die zunehmende Nachfrage nach ESG-Strategien verdeutlicht zudem, dass nachhaltige Investments auch weiterhin einen zentralen Bestandteil moderner Portfolios darstellen.