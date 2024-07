TUI: Wandelanleihe über 487 Millionen Euro erfolgreich platziert

Die nicht nachrangige und unbesicherte Wandelanleihe hat eine Laufzeit bis 2031 und einen halbjährlich nachträglich zahlbaren festen Kupon von 1,95 Prozent per annum.

Sebastian Ebel, Vorstandsvorsitzender der TUI Group: „Die erfolgreiche Platzierung der Wandelanleihe zeigt, dass die Investoren und der Kapitalmarkt unserer Strategie vertrauen und sie unterstützen. Die Transformation läuft, wir bauen unser Produktangebot und die Digitalisierung aus und fokussieren uns weiter auf profitables Wachstum. Mit der heute abgeschlossenen Emission machen wir einen weiteren Schritt zur nachhaltigen Stärkung unserer Kapitalstruktur.“

TUI plant, ein Angebot zum Rückkauf der bestehenden Wandelanleihe zu machen und dieses mit den Erlösen zu finanzieren. Gleichzeitig stellt das Angebot den letzten Schritt zur Refinanzierung der KfW-Kreditlinie dar, um diese nun wie vertraglich vereinbart von derzeit 550 Millionen Euro auf circa 210 Millionen Euro weiter zu reduzieren und den verbleibenden Betrag in der ersten Hälfte des Kalenderjahres 2025 zurückzugeben. Darüber hinaus wird das Fälligkeitsprofil verlängert und die Zinskosten werden deutlich reduziert.

Sofern die Wandelanleihe nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und annulliert wurde, wird sie zu ihrem Nennbetrag am 26. Juli 2031 zurückgezahlt. Investoren haben auch die Möglichkeit, die Wandelanleihe in neue und/oder bestehende Aktien der TUI zu wandeln. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 9,60 Euro festgelegt, was einer Wandlungsprämie von 50 prozent über dem Referenzaktienkurs von 6,40 Euro entspricht.

BofA Securities Europe SA, HSBC Continental Europe S.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, COMMERZBANK Aktiengesellschaft und UniCredit Bank GmbH fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners für das Angebot der Wandelanleihe und Joint Dealer Manager für das Rückkaufangebot für die 2021 ausgegebenen Wandelanleihen. Zusammen mit den Joint Global Coordinators fungieren Barclays Bank Ireland PLC, Natixis, Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank AG and Société Générale als weitere Joint Bookrunners.

