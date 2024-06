TUI-Aktie kerht in den MDAX zurück

Wie der Indexanbieter ISS STOXX mitteilte, erfüllt die TUI das Kriterium der Freefloat-Marktkapitalisierung. Somit kehrt der Touristikkonzern nach rund neun Jahren wieder in den deutschen Aktienindex zurück.

„Wir wollen erfolgreich nachhaltig und profitabel wachsen und TUI soll langfristig ein attraktives Investment bleiben, für heutige und für neue Aktionäre. Mit der Notierung im MDAX legen wir einen klaren Fokus auf eine Börsennotierung – statt bislang zwei. Dies erhöht die Visibilität und Attraktivität unserer Aktie bei unseren Investoren. Unsere Aktionärinnen und Aktionäre haben mit großer Mehrheit für die Änderung der dualen Listing-Struktur gestimmt – diesen Schritt schließen wir nun mit der Aufnahme in den MDAX erfolgreich ab. Der britische Markt bleibt unverändert einer der wesentlichen Kernmärkte für die TUI, der Wechsel des Börsenplatzes von London nach Frankfurt ändert daran nichts“, sagt TUI-CFO Mathias Kiep.

Am 4. Juni ist zudem bekannt gegeben worden, dass die Aktie des Reisekonzerns in den europäischen STOXX Europe 600 Index aufgenommen wird. Entgegen der ursprünglichen Planung, führt der britische Indexanbieter FTSE Russell die TUI-Aktie seit dem 3. Juni nicht mehr im FTSE250 Index. Die Notierung und der Handel an der London Stock Exchange bleiben davon jedoch unberührt. Der letzte Handelstag des Reisekonzerns an der London Stock Exchange ist der 21. Juni 2024.

