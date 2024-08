Trendfarbe Dunkelgrün: Der neue UmweltBank ETF als globales Basisinvestment

In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit nicht nur eine Option, sondern eine Notwendigkeit geworden ist, präsentiert die UmweltBank ihren neuesten Beitrag zum grünen Anlagespektrum: den UmweltBank UCITS ETF – Global SDG Focus. Dieses Finanzinstrument verbindet die strengen Nachhaltigkeitsgrundsätze der UmweltBank mit einer global diversifizierten Anlagestrategie, die sich an den Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen orientiert

EIN ETF, DER MEHR BEWEGT

Der UmweltBank ETF ist nicht nur ein weiteres Produkt auf dem Markt der nachhaltigen Geldanlagen: Als einer der wenigen Artikel-9-ETFs stellt der UmweltBank ETF die Umsetzung der SDGs und die Einhaltung der Pariser Klimaziele in den Fokus seiner Investmentstrategie. Dabei geht der Fonds einen Schritt weiter als die meisten anderen nachhaltigen ETFs: Die Unternehmen müssen aktiv zu einer nachhaltigeren Welt beitragen, um für den Index ausgewählt zu werden.

GRÜNE GRENZEN:

DAS STRENGE AUSWAHLVERFAHREN

Der zugrundeliegende Index wurde in Zusammenarbeit mit Solactive entwickelt. Einen vergleichbaren Index gab es bislang am Markt nicht. Die Auswahl der Unternehmen folgt einem kompromisslosen mehrstufigen Prozess: Zunächst werden aus dem global liquide investierbaren Aktienuniversum von rund 10 000 Aktien jene Unternehmen herausgefiltert, die gegen die strengen Ausschlusskriterien der UmweltBank verstoßen. Dazu gehören sowohl normen- als auch sektorbasierte Ausschlüsse wie Verstöße gegen den UN Global Compact und die OECD-Leitlinien sowie Unternehmen, die Umsätze mit fossilen Energien, der Tabakproduktion, Rüstung oder Kernkraft erwirtschaften.

AKTIEN MIT WIRKUNG:

NUR POSITIVE BEITRÄGE ZÄHLEN

Anschließend werden die Unternehmen nach ihrem positiven Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen bewertet. Nur jene werden in den Index aufgenommen, die mit ihren Produkten oder Dienstleistungen aktiv zu den SDGs beitragen. Diese Positivauswahl stellt sicher, dass Investorinnen und Investoren nicht nur ethisch investieren, sondern auch vor allem die Erreichung globaler Nachhaltigkeitsziele unterstützen.

PARIS IM BLICK:

INVESTIEREN MIT KLIMAKOMPASS

Ein weiteres Merkmal des UmweltBank ETFs ist seine strikte Ausrichtung an den Pariser Klimazielen über die Parisaligned- Benchmark-Kriterien (PAB) der EU. Dabei muss die CO2-Emissionsintensität eines als Paris-aligned bezeichneten Portfolios um 50 Prozent unter der des globalen Aktienmarkts liegen. Zudem muss die Emissionsintensität jährlich um sieben Prozent sinken. Unternehmen mit niedriger Emissionsintensität werden dadurch – im Vergleich zu ihrer Gewichtung rein nach Marktkapitalisierung – höher gewichtet als emissionsintensivere Unternehmen.

GLOBAL UND DUNKELGRÜN:

EIN BREIT DIVERSIFIZIERTES

ANLAGEINSTRUMENT

Durch den strengen Filterprozess entsteht ein nachhaltiges Portfolio aus etwa 1000 Emittenten aus sämtlichen Regionen, Währungsräumen und Branchen. Dank der Einbeziehung von Schwellenländern sowie Large, Mid und Small Caps ist der UmweltBank ETF ein ideales Kerninvestment für nachhaltig ausgerichtete Portfolios. Die Zusammenarbeit mit Solactive bei der Erstellung und Berechnung des zugrundeliegenden Index sowie mit Axxion als Kapitalverwaltungsgesellschaft des ETFs garantiert dabei eine professionelle und transparente Umsetzung der Anlagestrategie. Die halbjährliche Überprüfung der Nachhaltigkeitskriterien zu den Rebalancing- Stichtagen garantiert die Aktualität und Relevanz der Nachhaltigkeitsdaten des zugrundeliegenden Index.

EIN INVESTMENT, DAS ÜBER RENDITE

HINAUSGEHT

Der UmweltBank ETF steht für eine zeitgemäße Steuerung von Finanzströmen in einer Zeit, in der Nachhaltigkeit, Transparenz und ethische Grundsätze die Basis jeder Anlageentscheidung sein sollten.

Strenge Ausschluss- und Positivkriterien stellen sicher, dass jeder Cent in Unternehmen fließt, die einen positiven Einfluss auf unsere Welt haben. Durch die Orientierung an den Entwicklungszielen der Vereinten Nationen und den Pariser Klimazielen ermöglicht der Fonds, in Firmen zu investieren, welche die drängendsten Herausforderungen unserer Zeit angehen.

Der UmweltBank ETF ist voraussichtlich ab Juli über die Börse handelbar.

AXXION

Weitere Informationen finden Sie unter:

http://www.axxion.de