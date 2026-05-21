Tradition und Innovation in einem Portfolio

EIN KLASSIKER, DER DIE ZEIT ÜBERDAUERT

Seit mehr als sieben Jahrzehnten prägt Franklin Templeton die globalen Finanzmärkte. Gegründet von Sir John Templeton, gehört das Unternehmen heute zu den weltweit führenden, unabhängigen Investmentgesellschaften. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 1,6 Billionen US-Dollar und mehr als 1600 Investmentexperten auf fünf Kontinenten hat das US-Haus Maßstäbe für langfristige und globale Aktieninvestments gesetzt. Bereits 1954 erkannte Templeton das Potenzial internationaler Märkte, als andere noch zögerten und gründete den Templeton Growth Fund, Inc. Dieser Fonds öffnete Anlegern die Türen zu globalen Aktien, lange bevor die Begriffe „Growth“ und „Value“ in der Finanzwelt geläufig waren.

Die europäische Version des Fonds, der Templeton Growth (Euro) Fund, wurde im Jahr 2000 in Luxemburg aufgelegt und feierte 2025 sein 25-jähriges Jubiläum. Er verkörpert die Tradition des Hauses, vereint mit moderner Investmentkompetenz und einem aktiven Management, das flexibel auf die dynamischen Märkte des 21. Jahrhunderts reagiert. Der Fonds ist heute ein Beispiel dafür, wie bewährte Prinzipien und innovative Analysemethoden erfolgreich zusammenwirken können.

TRADITION TRIFFT MODERNE INVESTMENTSTRATEGIE

Sir John Templetons Philosophie beruhte auf langfristigem, wertorientiertem Investieren. Sein Grundprinzip: Aktien kaufen, wenn sie unter ihrem langfristigen Wert gehandelt werden, unabhängig von kurzfristigen Markttrends. Diese Maxime prägt bis heute den Templeton Growth (Euro) Fund, erweitert durch moderne Instrumente wie KI-gestützte Research Tools und die Integration von ESG-Kriterien.

Die Strategie des Fonds basiert auf einem Bottom-up-Ansatz, bei dem über 100 Analysten weltweit Unternehmen auf Fundamentaldaten, Wachstumspotenzial und faire Bewertung prüfen. Nur die attraktivsten Titel finden ihren Weg ins Portfolio, das aktuell zwischen 50 und 70 Unternehmen umfasst. Dabei legt das Fondsmanagement Wert auf hohe Überzeugung („high conviction“) und einen aktiven Anteil von mindestens 75 Prozent, während ein kleiner Liquiditätspuffer verbleibt, um flexibel auf Marktbewegungen reagieren zu können.

Die Investmentstrategie verbindet klassische Value-Ansätze mit fehlbewertetem Wachstum, diskontierten Vermögenswerten, fehlbewerteter Qualität und diskontiertem Cashflow. Diese Kombination ermöglicht es, Chancen über Regionen, Branchen und Anlageklassen hinweg zu nutzen und Risiken gleichzeitig gezielt zu steuern.

GLOBALE DIVERSIFIKATION UND THEMENSCHWERPUNKTE

Der Templeton Growth (Euro) Fund ist kein Fonds, der auf einzelne Branchen oder kurzfristige Trends setzt. Vielmehr bündelt er globale Wachstumsmärkte in einem Portfolio, das Technologie, Halbleiter, Industrie, Gesundheitswesen, Finanzen, Energie, Konsum, Versorger sowie Luft- und Raumfahrt umfasst. Diese Diversifikation bietet Anlegern die Möglichkeit, Chancen weltweit zu nutzen und die Schwankungen einzelner Märkte abzufedern.

Marktschwankungen, geopolitische Unsicherheiten oder technologische Disruptionen werden nicht als Bedrohung gesehen, sondern als Ausgangspunkt für fundierte Investitionsentscheidungen. Peter Sartori, Director of Portfolio Management, erklärt: „Disziplin, Geduld und Weitblick sind die Eckpfeiler unserer Strategie. Wer Ruhe bewahrt, investiert klüger.“

KONKRETE INVESTMENTS: STRATEGISCHE ÜBERZEUGUNGEN

Die größten Überzeugungen des Fonds spiegeln seine langfristige Ausrichtung wider. NVIDIA etwa profitiert von der global steigenden Nachfrage nach KI- und Next- Generation-Computing-Chips. BYD, Chinas führender Hersteller von Elektrofahrzeugen und Batterien, ist ein zentraler Akteur in der globalen Mobilitäts- und Energiewende. SSE plc, ein britisches Energieunternehmen, treibt den Ausbau erneuerbarer Technologien voran und sichert die Stromversorgung in einer zunehmend nachhaltigkeitsorientierten Welt. UnitedHealth bietet ein diversifiziertes Portfolio im Gesundheitswesen, das stabile Cashflows mit Innovationspotenzial kombiniert. Auch die Universal Music Group, BNP Paribas, Vinci und Intuit zeigen, wie der Fonds Megatrends abbildet, ohne auf kurzfristige Hypes zu setzen.

Diese Auswahl demonstriert die Breite und Tiefe der Diversifikation sowie den klaren Fokus auf Unternehmen mit nachhaltigem Wachstumspotenzial. Gleichzeitig ermöglicht die globale Streuung, Chancen in unterschiedlichen Regionen und Sektoren zu nutzen, während Risiken gemindert werden.

ALTERSVORSORGE UND LANGFRISTIGE PERSPEKTIVEN

Für Anleger, die auf die Altersvorsorge setzen, bietet der Templeton Growth (Euro) Fund ein solides Fundament. Das Portfolio ist auf langfristiges Wachstum ausgelegt und kann kurzfristige Schwankungen verkraften, ohne die strategische Ausrichtung zu gefährden. Die Verbindung von fundamentaler Analyse, globaler Diversifikation und aktivem Risikomanagement macht den Fonds besonders geeignet für Investoren, die über fünf, zehn oder sogar zwanzig Jahre Vermögen aufbauen wollen. So wird der Fonds zu einem wichtigen Baustein für nachhaltige Altersvorsorge und finanzielle Sicherheit.

CHRISTIAN MACHTS: DEUTSCHLAND ALS WACHSTUMSMOTOR

Seit Juni 2025 verantwortet Christian Machts das Geschäft in Deutschland und Österreich und treibt die strategische Neupositionierung des Hauses voran. Nach Jahren rückläufiger Publikumsfonds hat er einen umfassenden Turnaround-Plan vorgestellt. Sein Ziel ist klar: Franklin Templeton soll als strategischer Partner für institutionelle und private Investoren auftreten und nicht nur als Fondsanbieter wahrgenommen werden.

Machts bündelt Entscheidungskompetenzen in Frankfurt, erhöht die Budgets für Marketing, PR und Personal und setzt auf enge Kooperationen mit Banken, Versicherern und Online-Brokern. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf ETFs, die künftig 70 bis 80 Prozent des Neugeschäfts generieren sollen. Parallel werden Private-Markets-Produkte ausgebaut, darunter Private Equity, Infrastruktur und Real Estate, zunächst für institutionelle Investoren und perspektivisch auch für private Anleger. Machts beschreibt Deutschland als „Core in Europa“: Lokale Entscheidungswege sorgen für schnelle Umsetzung und marktgerechte Lösungen.

DIE ROLLE VON DR. MARTIN LÜCK BEI FRANKLIN TEMPLETON

Mit der Ernennung von Dr. Martin Lück zum Chef-Kapitalmarktstrategen für Deutschland und Österreich im November 2025 setzt Franklin Templeton ein klares Zeichen für die Stärkung seiner Marktpräsenz und Expertise in der Region. Lück, ein renommierter Makroökonom mit über 30 Jahren Erfahrung, bringt eine unabhängige Perspektive und tiefgehende Kenntnisse der internationalen Finanzmärkte mit. Seine Aufgabe: Anlegern und Medien neue, fundierte Einblicke in die Kapitalmärkte zu eröffnen und komplexe wirtschaftliche Zusammenhänge verständlich zu machen. Mit seiner analytischen Schärfe und seinem globalen Blick will Lück nicht nur Trends erkennen, sondern auch Orientierung bieten – gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit.

Seine Karriere führte ihn unter anderem fast ein Jahrzehnt zu BlackRock, wo er als Chef-Investmentstratege für die deutschsprachigen Länder und Osteuropa tätig war. Zuvor prägte er als Chefökonom für Deutschland und Europa bei UBS die Analyse makroökonomischer und politischer Entwicklungen. Weitere Stationen waren leitende Positionen bei Kepler Equities, Crédit Agricole Cheuvreux und Schröder Münchmeyer Hengst. 2024 gründete Lück die unabhängige makroökonomische Beratungsfirma Macro Monkey in Frankfurt. Mit dieser geballten Erfahrung verstärkt er nun Franklin Templeton als vertrauenswürdige Stimme für Investoren in Deutschland und Österreich.

AUSBLICK: KAPITALMÄRKTE 2026

Franklin Templetons Chefstratege Dr. Martin Lück sieht für 2026 eine besondere Rolle der Zinskurve, die Geldpolitik, Bankbilanzen und Investitionen stabilisieren wird. Während in den USA ein langsameres Wachstum bei phasenweise steigender Inflation erwartet wird, bieten sich in Europa attraktive Bewertungsmöglichkeiten. Handelsunsicherheiten zwischen den USA und China könnten kurzfristige Volatilität erzeugen, und das Währungsrisiko bleibt für Euro-Anleger ein wichtiger Faktor

bei US-Investments.

Der Templeton Growth (Euro) Fund bleibt unter diesen Bedingungen ein robustes, zukunftsorientiertes Investment, das Chancen nutzt, wo andere vorsichtig sind, und das Potenzial für langfristige Wertsteigerung bietet.

FAZIT: TRADITION UND ZUKUNFT VEREINT

Der Templeton Growth (Euro) Fund ist mehr als ein historischer Klassiker. Er verbindet die bewährte Investmentphilosophie von Sir John Templeton mit modernen Analysemethoden, globaler Diversifikation und aktiver Aktienauswahl. Unter der Leitung von Peter Sartori und Christian Machts profitiert der Fonds von einem klaren Fokus auf Wachstum, Altersvorsorge und innovativen Strategien. Wer in den Fonds investiert, setzt auf langfristige Stabilität, globale Chancen und ein Portfolio, das über Marktzyklen hinweg widerstandsfähig bleibt. Franklin Templeton zeigt damit, wie Tradition und Innovation erfolgreich Hand in Hand gehen können, um Anlegern auch in einem sich wandelnden Marktumfeld nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen.

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