Tradegate AG veröffentlicht Halbjahresbericht

Die Tradegate AG konnte im ersten Halbjahr ihre Umsätze als Market Specialist für Aktien und Exchange Traded Products (ETPs) an der Tradegate Exchange steigern

Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres erhöhte sich der Umsatz um 52,5 Prozent auf rund 244 Milliarden Euro steigern. Die Zahl der Einzeltransaktionen stieg um 50,7 Prozent auf 36.060.770 Geschäftsabschlüsse.

Die größten Umsatzzuwächse und sehr guten Ergebnisbeiträge wurden in den sehr volatilen Monaten März und April erzielt.

Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit der Gesamtbank stieg gegenüber dem Vorjahr um rund 61,2 Prozent auf 40,4 Mio. Euro.

Der Jahresüberschuss nach Steuern erhöhte sich um 60,9 Prozent auf 28,1 Mio. Euro.

In den ersten sieben Wochen des III. Quartals haben sich die Umsatzzuwächse des 1. Halbjahres fortgesetzt. Erst im IV. Quartal ist kein entsprechendes Wachstum zu erwarten, da bereits im IV. Quartal des Vorjahres vergleichbare Umsätze wie im laufenden Geschäftsjahr zu verzeichnen waren.

Der Halbjahresbericht ist auf der Webseite der Gesellschaft einsehbar.

