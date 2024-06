Tradegate AG: Neue Trading-App tradegate.direct

Tradegate ermöglicht damit Privatanlegern erstmals den einfachen und gebührenfreien Wertpapierhandel an der Tradegate Exchange. Mehr als 10.000 Wertpapiere aus den Anlageklassen Aktien, ETPs und Mini Futures können so an der liquidesten und umsatzstärksten Privatanlegerbörse Europas ohne Gebühren oder Fremdkosten gehandelt werden. Damit verlängert die Tradegate AG ihre Wertschöpfungskette und ermöglicht Wachstumschancen sowie den Ausbau ihrer verschiedenen Geschäftsfelder.

Die benutzerfreundliche tradegate.direct-App ist ab sofort im App Store und Google Play Store zum Download verfügbar. Die Plattform ist 100 Prozent app-basiert und ermöglicht die mühelose Kontoeröffnung auf allen gängigen mobilen Endgeräten. Im Rahmen des Onboardings werden automatisch zwei Depots bei der Tradegate AG für Trading und Investments eingerichtet. Das dazugehörige Verrechnungskonto unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung.

Bereits heute nutzen Millionen von Privatanlegern über ihre Depotbanken oder Online-Broker den Zugang zur größten Privatanlegerbörse in Europa, der Tradegate Exchange. Dennoch gibt es weiterhin zahlreiche Banken und Neo-Broker, die bislang über keinen Anschluss an die Tradegate Exchange verfügen, sodass ihre Kunden weder die Möglichkeit haben, für ihre Orders direkt die Tradegate Exchange auszuwählen, noch im Rahmen einer Best Execution Policy ihre Order durch Ihre Bank an die Tradegate Exchange zu routen. Tradegate.direct bietet daher ab sofort Privatanlegern als Ergänzung zu ihrer bestehenden Bankverbindung ein Depotkonto, das ausschließlich für den direkten und gebührenfreien Handel an der Tradegate Exchange optimiert ist.

Der neue Service der Tradegate AG wird im Verbund mit drei starken Partnern gewährleistet: Adesso ist verantwortlich für die Weiterentwicklung und den Betrieb des Kundenfrontends in Form einer App für iOS und Android sowie eines Webfrontends inkl. des dazugehörigen Backends. Avaloq betreibt das Kernbankensystem sowie die Community API, über die das Frontend der adesso mit dem Kernbankensystem verbunden ist.

Gleichzeitig hat die tradegate.direct einen Großteil der reinen Banking Operation an die Avaloq ausgelagert, die diesen Service als BPaaS-Modell (Business Process as a Service) erbringt. BNP Paribas ist der Abwicklungspartner für alle Wertpapiertransaktionen und damit verantwortlich für das Clearing, die Abwicklung und Verwahrung.

Verantwortlich für das neue Geschäftsfeld ist Vorstandsmitglied Karsten Haesen, der seit seiner Bestellung am 01.10.2022 das gesamte Projekt betreut hat.

Weitere Einzelheiten sowie eine Demoversion der App hier.