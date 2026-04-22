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Investmentfonds

Thorsten Schrieber verstärkt ACATIS – strategische Weichenstellung für den Finanzmarkt

Die ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH erweitert ihre Geschäftsführung

Zum 1. Juli 2026 tritt Thorsten Schrieber als designierter Sprecher ein – vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsicht. Damit setzt das Unternehmen ein klares Signal für die nächste Entwicklungsphase.
Mit Schrieber gewinnt ACATIS einen erfahrenen Branchenexperten. Zuletzt war er Vorstandsmitglied der DJE Kapital AG, wo er zentrale Bereiche wie Vertrieb, Marketing und Produktstrategie verantwortete und die Weiterentwicklung des Unternehmens maßgeblich prägte. Seine Laufbahn umfasst zudem Stationen bei internationalen Finanzinstituten.Die neue Zusammenarbeit unterstreicht die strategische Ambition von ACATIS, die eigene Marktposition weiter auszubauen und die Präsenz im europäischen Wettbewerb zu stärken. In einem zunehmend anspruchsvollen Umfeld dürfte diese Personalie eine wichtige Rolle für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens und den Finanzmarkt insgesamt spielen.

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