Thorsten Schrieber verlässt den Vorstand der DJE Kapital AG

Der langjährige Vorstand und Partner der DJE Kapital AG, Thorsten Schrieber, wird seine Tätigkeit im Vorstand des Unternehmens vertragskonform zum 31. März 2026 beenden. Schrieber war in zwei Phasen für DJE tätig – von 2001 bis 2007 sowie von 2017 bis 2026 – und gehörte damit über insgesamt mehr als 15 Jahre zu den prägenden Führungspersönlichkeiten des Hauses.

In seiner Vorstandsverantwortung zeichnete Schrieber für ein breites Ressort verantwortlich. Dieses umfasste neben Sales (Wholesale, Retail und Institutional) sowie Marketing und Public Relations auch die Bereiche Produktmanagement, Investment Operations, Client Service und das institutionelle Portfoliomanagement. Darüber hinaus wird er zum gleichen Zeitpunkt auch sein Mandat als Verwaltungsrat der DJE Investment S.A. in Luxemburg niederlegen.

„Es war eine herausragende Zeit, das Unternehmen DJE über lange Jahre auf seinem Wachstumsweg begleiten zu dürfen. Doch nun möchte ich mich ab dem 01. Juli 2026 einer neuen Aufgabe in Frankfurt zuwenden und neue Herausforderungen suchen“, erklärte Schrieber zu seiner Entscheidung.

Die DJE Kapital AG verwaltet heute rund 17 Milliarden Euro Assets under Management und beschäftigt etwa 200 Mitarbeitende. Das Unternehmen zählt damit zu den größten unabhängigen Vermögensverwaltern und Fondsmanagern im deutschsprachigen Raum.

Gründer und Vorstandsvorsitzender Dr. Jens Ehrhardt würdigte die Zusammenarbeit:

„Es war eine inspirierende und dynamische Zeit unserer Zusammenarbeit im Vorstand, mit vielen Erfolgen. Man bleibt auch in der Zukunft freundschaftlich verbunden – zumal die gemeinsame persönliche Verbindung bereits seit über 30 Jahren besteht.“

Schrieber war vor seiner Tätigkeit bei DJE unter anderem für Zürich Invest sowie als Geschäftsführer der Credit Suisse Asset Management (Deutschland) GmbH tätig. Bereits in dieser Zeit wurden gemeinsame Projekte realisiert.

In den vergangenen zehn Jahren entwickelte sich insbesondere der Fonds DJE – Zins & Dividende zu einem zentralen Produkt des Hauses. Das Fondsvolumen stieg in diesem Zeitraum um mehr als das Sechsfache auf heute rund 4,5 Milliarden Euro. Parallel dazu wuchs das institutionelle Geschäft von DJE nachhaltig und wurde in den vergangenen Jahren auf Italien, Spanien und Portugal ausgeweitet.

Neben dem Ausbau des Geschäfts begleiteten Schriebers Vorstandsjahre auch umfassende strukturelle und regulatorische Anpassungen. Dazu zählten unter anderem die Umsetzung von MiFID II sowie die Integration von ESG-Anforderungen in Produkt- und Vertriebsprozesse.

„Insbesondere der teamübergreifende Spirit, alle Themen und Herausforderungen gemeinsam erfolgreich bewältigen zu wollen, hat unsere Position im Markt mehr als gestärkt“, so Schrieber.

Zu den jüngeren Initiativen zählt zudem die Auflegung eines aktiven ETFs in Zusammenarbeit mit Xtrackers/DWS, mit dem DJE sein aktives Management in eine neue Produktstruktur überführt hat.

Mit dem Auslaufen seines Vertrags zum 31. März 2026 endet für Thorsten Schrieber eine langjährige Vorstandstätigkeit bei der DJE Kapital AG. Ab 1. Juli 2026 plant er die Übernahme einer neuen Aufgabe in Frankfurt.