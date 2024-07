Strategische Vertriebsallianz von GAM und SHK & Co in der Region Greater China

Diese Allianz zielt darauf ab, das Wachstum voranzutreiben sowie die Kundenabdeckung und Kapazitäten in Greater China (Hongkong, Festlandchina, Taiwan und Macao) zu verbessern. Ab 1. August 2024 umfasst die Allianz erhebliche neue Investitionen in eine erweiterte Vertriebsplattform und eine neue strategische Partnerschaft für Anleger in der gesamten Region.

Diese Zusammenarbeit verbindet das fast 40-jährige Engagement von GAM in der Region, seine Schweizer Tradition und den aktiven Anlageansatz mit dem tiefen Verständnis des asiatischen Marktes, der starken lokalen Präsenz sowie der umfassenden Expertise und dem Netzwerk von SHK & Co. Gemeinsam teilen beide Unternehmen eine Vision und eine unternehmerische Denkweise, um neues Geschäftswachstum, private Vermögenslösungen und aktive Anlagemöglichkeiten für ein breites Spektrum an Kunden zu fördern.

Strategische Allianz

Im Rahmen dieser strategischen Allianz wird Sun Hung Kai Capital Partners Ltd., die lizenzierte Tochtergesellschaft von SHK & Co, den Vertrieb und die Betreuung der GAM-Fonds in Greater China übernehmen. Um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten, wird SHK & Co die operativen Prozesse, Systeme und lokalen Talente von GAM in Hongkong nutzen.

Damit wird sichergestellt, dass die hervorragende Qualität des Relationship-Managements und der Services erhalten bleibt. GAM setzt sein Engagement in Greater China fort und gewährleistet durch diese Allianz mit SHK & Co einen kontinuierlichen Service und Support.

Erweitertes Produktangebot

Diese neue Allianz wird auf dem bestehenden Produktangebot von GAM aufbauen, das High Conviction Equity, Specialist Fixed Income, Multi-Asset, Sustainable und ein wachsendes Angebot an alternativen Investmentlösungen umfasst. Diese Produkte werden für Wholesale, Family-Office- und institutionelle Kanäle verfügbar sein. GAM und SHK & Co werden auch eng zusammenarbeiten, um gemeinsam innovative, alternative und Portfolio-diversifizierende Produktlösungen für lokale und internationale Kunden zu entwickeln.

Elmar Zumbühl, CEO von GAM: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit SHK & Co, einem 1969 gegründeten, marktführenden Unternehmen, das für seine lokale Marktpräsenz, sein Fachwissen im Bereich alternative Anlagen und seine Wealth-Management-Lösungen bekannt ist. Diese Allianz unterstreicht unser Engagement in der Region und stärkt unsere Fähigkeit, unsere Kunden mit unverwechselbaren und preisgekrönten Anlagelösungen zu bedienen.”

Tony Edwards, Deputy CEO von SHK & Co: „Wir freuen uns sehr, mit GAM zusammenzuarbeiten, einem renommierten globalen Vermögensverwalter mit langjähriger Erfolgsgeschichte. Diese strategische Allianz bündelt unsere komplementären Stärken und Ressourcen und verbessert unseren Kundenservice und unsere Kapazitäten für Anlagelösungen erheblich. Gemeinsam sind wir gut positioniert, um außergewöhnliche Produktangebote bereitzustellen und so den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden in der Region gerecht werden. Außerdem freuen wir uns darauf, in den kommenden Jahren noch weitere geschäftliche Kooperationen mit GAM auszuloten und zu vertiefen, insbesondere im Bereich alternativer Anlagelösungen.“

