Strategische Stärke trifft Branchenkompetenz

Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 hat Wantanie Rose die Leitung des neu geschaffenen Geschäftsbereichs „Strategische Partnerschaften & Geschäftsentwicklung“ bei der AXIA Asset Management GmbH übernommen. Die erfahrene Finanzexpertin bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Fonds- und Investmentbranche mit und gilt als ausgewiesene Spezialistin für Vertriebsstrategien, institutionelle Kooperationen und nachhaltige Geschäftsentwicklung.

VON DER FONDSSTRUKTURIERUNG ZUR STRATEGISCHEN EXPANSION

Zuvor war Wantanie Rose im Fondsvertrieb und Relationship Management bei BNP Paribas, wo sie über zehn Jahre lang im Retail- wie auch im institutionellen Kundengeschäft tätig war. Diese Phase legte den Grundstein für ihr tiefes Verständnis der Marktmechanismen und Kundenbedürfnisse im europäischen Finanzsektor.

Bei der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH übernahm Rose anschließend leitende Funktionen: zunächst als Leiterin Community Service, wo sie für den für Vertrieb, Kundenbetreuung und den Aufbau von Marketing- und Vertriebsunterstützung verantwortlich war. Bis Ende 2025 leitete sie dort den Bereich Vertrieb Financial Asset – eine Rolle, in der sie maßgeblich den Ausbau institutioneller Kundenbeziehungen und Vertriebspartnerschaften vorantrieb.

NEUE IMPULSE FÜR AXIA ASSET MANAGEMENT

Mit ihrem Wechsel zu AXIA übernimmt Rose eine Schlüsselrolle in der weiteren Expansion des Unternehmens. Ihr Auftrag: den Ausbau langfristiger Kooperationen mit Fondsinitiatoren und Finanzdienstleistern, insbesondere mit solchen, die über keine eigene Portfoliomanagerlizenz verfügen. Darüber hinaus wird sie neue Fondsmandate strukturieren, Nachfolgelösungen für inhabergeführte Vermögensverwalter begleiten und die strategische Positionierung der hauseigenen Fondsprodukte stärken.

„Es geht darum, Wachstum durch echte Partnerschaften zu gestalten“, beschreibt Rose ihre künftige Aufgabe. Ihr Fokus liegt dabei auf nachhaltigen, wechselseitig gewinnbringenden Kooperationen, die den Anspruch von AXIA als verlässlichen und innovativen Partner im institutionellen Asset Management weiter untermauern.

FÄHIGKEITEN, DIE WACHSTUM GESTALTEN

Wantanie Rose steht für eine Kombination aus strategischem Denken, analytischem Scharfsinn und unternehmerischer Umsetzungskraft. Ihr tiefes Verständnis komplexer Vertriebsstrukturen, gepaart mit einem belastbaren Netzwerk in der Fondslandschaft und bei den Vermögensverwaltern, macht sie zu einer zentralen Figur für AXIAs Zukunftsstrategie.

Darüber hinaus gilt Rose als Sympathieträgerin, die mit ihrer offenen, verbindlichen Art Menschen gewinnt und Teams motiviert. Ihre kommunikative Stärke und natürliche Ausstrahlung schaffen Vertrauen – eine Eigenschaft, die in partnerschaftlich geprägten Geschäftsbeziehungen ebenso wertvoll ist wie in der Führung und Entwicklung neuer Projekte. Ihre Stärke liegt darin, unternehmerische Chancen zu erkennen, Prozesse zu strukturieren und Netzwerke zu aktivieren, um nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Damit verkörpert sie genau jene Kompetenz, die in einem zunehmend fragmentierten Marktumfeld entscheidend ist: die Fähigkeit, strategische Allianzen als Wachstumsmotor zu nutzen.

FAZIT

Mit Wantanie Rose gewinnt AXIA Asset Management nicht nur eine erfahrene Managerin, sondern eine Gestalterin von Beziehungen und Strukturen, die strategisches Wachstum in der Fondsbranche aktiv vorantreibt. Ihre Expertise in Vertrieb, Strukturierung und institutionellen Partnerschaften – gepaart mit Charisma, Empathie und Führungskraft – verspricht, AXIA in den kommenden Jahren als starken Partner für innovative Fondslösungen und Nachfolgekonzepte zu positionieren.

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