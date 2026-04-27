Strategische Partnerschaft zur nächsten Wachstumsphase des QUANTMADE AI Quant Fund

Die Quantmade AG und die AXIA Asset Management GmbH gehen für den QUANTMADE

AI Quant Fund eine strategische Partnerschaft ein und vereinen dabei ihre jeweiligen

Kernkompetenzen. Ab 1. Juni 2026 übernimmt AXIA die Rolle des Initiators, das Portfolio

Management sowie die Vertriebstelle des Fonds. Die Quantmade AG verantwortet

weiterhin ihre Kernbereiche: die KI-basierte Signalgenerierung und die

Modellentwicklung.

Die Quantmade AG steht für datengetriebene, KI-gestützte Modell- und Signalerstellung,

AXIA für professionelles Portfolio Management und die strukturierte Umsetzung auf

institutioneller Ebene. Die von der Quantmade AG entwickelten Modelle bleiben

integraler Bestandteil des Fonds und werden innerhalb der neuen Partnerschaft

weiterhin im QUANTMADE AI Quant Fund im alleinigen Ermessen der Axia Asset

Management GmbH als Portfolio Manager des Fonds eingesetzt.

Die Zusammenarbeit markiert für beide Partner einen wichtigen Schritt in der

Weiterentwicklung des Fonds. Ziel der Partnerschaft ist es, die bestehende Strategie auf

einer skalierbaren und belastbaren Basis weiterzuführen und die Verbindung aus

technologischer Innovationskraft und professioneller Fondsumsetzung weiter zu

stärken. Michael Geke, CEO Quantmade AG,bringt dabei nicht nur seine technologische

Kompetenz ein, sondern auch die Anerkennung als Sieger der Future Fundsstars Sta􀆯el VI.

Michael Geke, CEO Quantmade AG, sagt:

„Mit AXIA gewinnen wir einen starken Partner für die nächste Entwicklungsphase des

QUANTMADE AI Quant Fund. Für uns ist die Partnerschaft ein bedeutender Schritt, um

unsere KI- und Quant-Modelle in einem professionellen institutionellen Rahmen weiter

zu skalieren und die Strategie konsequent weiterzuentwickeln.“

Thomas Mitroulis, Geschäftsführer der AXIA Asset Management GmbH, sagt:

„Die Quantmade AG steht für einen innovativen, technologiegetriebenen Ansatz, der

den Fonds inhaltlich klar prägt. Wir freuen uns darauf, unsere Erfahrung im Portfolio

Management einzubringen und gemeinsam eine belastbare Grundlage für weiteres

Wachstum sowie eine professionelle Umsetzung der Strategie zu scha􀆯en.“

Mit der neuen Struktur scha􀆯en die Quantmade AG und AXIA die Grundlage für die

nächste Entwicklungsphase des Fonds. Die Partnerschaft steht für den gemeinsamen

Anspruch, innovative quantitative Modelle mit professioneller Umsetzung im

Fondsmanagement zu verbinden und den QUANTMADE AI Quant Fund strategisch

weiter auszubauen.