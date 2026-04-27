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Investmentfonds

Strategische Partnerschaft zur nächsten Wachstumsphase des QUANTMADE AI Quant Fund

AXIA übernimmt ab Juni 2026 das Portfolio Management des Fonds. Die Quantmade AG bleibt für KI-basierte Signale, Modellentwicklung und die Weiterentwicklung der Strategie verantwortlich

Die Quantmade AG und die AXIA Asset Management GmbH gehen für den QUANTMADE
AI Quant Fund eine strategische Partnerschaft ein und vereinen dabei ihre jeweiligen
Kernkompetenzen. Ab 1. Juni 2026 übernimmt AXIA die Rolle des Initiators, das Portfolio
Management sowie die Vertriebstelle des Fonds. Die Quantmade AG verantwortet
weiterhin ihre Kernbereiche: die KI-basierte Signalgenerierung und die
Modellentwicklung.

Die Quantmade AG steht für datengetriebene, KI-gestützte Modell- und Signalerstellung,
AXIA für professionelles Portfolio Management und die strukturierte Umsetzung auf
institutioneller Ebene. Die von der Quantmade AG entwickelten Modelle bleiben
integraler Bestandteil des Fonds und werden innerhalb der neuen Partnerschaft
weiterhin im QUANTMADE AI Quant Fund im alleinigen Ermessen der Axia Asset
Management GmbH als Portfolio Manager des Fonds eingesetzt.

Die Zusammenarbeit markiert für beide Partner einen wichtigen Schritt in der
Weiterentwicklung des Fonds. Ziel der Partnerschaft ist es, die bestehende Strategie auf
einer skalierbaren und belastbaren Basis weiterzuführen und die Verbindung aus
technologischer Innovationskraft und professioneller Fondsumsetzung weiter zu
stärken. Michael Geke, CEO Quantmade AG,bringt dabei nicht nur seine technologische
Kompetenz ein, sondern auch die Anerkennung als Sieger der Future Fundsstars Sta􀆯el VI.

Michael Geke, CEO Quantmade AG, sagt:
„Mit AXIA gewinnen wir einen starken Partner für die nächste Entwicklungsphase des
QUANTMADE AI Quant Fund. Für uns ist die Partnerschaft ein bedeutender Schritt, um
unsere KI- und Quant-Modelle in einem professionellen institutionellen Rahmen weiter
zu skalieren und die Strategie konsequent weiterzuentwickeln.“

Thomas Mitroulis, Geschäftsführer der AXIA Asset Management GmbH, sagt:
„Die Quantmade AG steht für einen innovativen, technologiegetriebenen Ansatz, der
den Fonds inhaltlich klar prägt. Wir freuen uns darauf, unsere Erfahrung im Portfolio
Management einzubringen und gemeinsam eine belastbare Grundlage für weiteres
Wachstum sowie eine professionelle Umsetzung der Strategie zu scha􀆯en.“

Mit der neuen Struktur scha􀆯en die Quantmade AG und AXIA die Grundlage für die
nächste Entwicklungsphase des Fonds. Die Partnerschaft steht für den gemeinsamen
Anspruch, innovative quantitative Modelle mit professioneller Umsetzung im
Fondsmanagement zu verbinden und den QUANTMADE AI Quant Fund strategisch
weiter auszubauen.

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