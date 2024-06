SK Rapid: Investitionsmöglichkeiten für Fans und Investoren im österreichischen Fußball

Nicht nur sportlich, sondern auch finanziell geht Österreichs Fußball neue Wege. Innovative Finanzierungsmodelle, wie sie von der Plattform CONDA Capital Market angeboten werden, könnten deutschen Vereinen als Vorbild dienen. Diese ermöglicht es Fans und Investor:innen, direkt in Traditionsvereine wie den SK Rapid aus der österreichischen Bundeshauptstadt Wien zu investieren und dabei attraktive Renditen zu erzielen.

Der traditionsreiche Fußballverein und österreichische Rekordmeister SK Rapid stellt mit Niklas Hedl, Matthias Seidl, Marco Grüll und Leopold Querfeld gleich vier Spieler in der österreichischen Nationalmannschaft, die in der abgelaufenen Saison mit den Grün-Weißen aus Wien in das österreichische Pokalfinale eingezogen sind. Diese Spielerpräsenz unterstreicht die Qualität der Jugendarbeit und die zentrale Rolle des Vereins im österreichischen Fußball.

Investitionskampagne: Rapid InvesTOR 2.0

Unter dem Motto „Zusammen grün-weiße Zukunft gestalten“ erhalten Investor:innen mit Rapid InvesTOR 2.0 gleich zwei attraktive Investitionsmöglichkeiten:

Bereits über 3,6 Millionen Euro wurden gesammelt. Diese Gelder fließen direkt in die Weiterentwicklung des Vereins und bieten den Investor:innen jährliche Zinsen von bis zu 8,5 Prozent sowie zusätzliche Bonuszinsen, abhängig vom sportlichen Erfolg des Fußballvereins.

Wofür SK Rapid die Investitionen nutzen wird

Die eingeworbenen Mittel aus der Anleiheemission sollen in mehrere zentrale Bereiche des Vereins fließen. Im Fokus steht die Verbesserung der Nachwuchsarbeit, um die zukünftigen Talente des Vereins zu fördern. Ein weiterer wichtiger Bereich ist der Ausbau des Frauen- und Mädchenfußballs, der in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Zudem werden Mittel für den Erhalt und Ausbau der Infrastruktur verwendet, was insbesondere die Modernisierung von Trainingsanlagen und Stadioneinrichtungen umfasst. Nachhaltigkeitsprojekte sind ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil der Investitionsstrategie, um den Verein ökologisch zukunftsfähig zu machen.

Innovationsvorbild für Deutschland?

Mit diesen neuen Finanzierungsstrategien zeigt Österreich, wie moderne Ansätze in der Vereinsförderung zu sportlichem Erfolg führen können. Dies könnte auch für deutsche Clubs eine Inspiration sein, die auf der Suche nach nachhaltigen Finanzierungsmöglichkeiten sind. Die Frage, ob Deutschland von diesem Modell lernen kann, bleibt offen, doch die bisherigen Erfolge und die zukunftsorientierte Strategie des SK Rapid sind zweifellos bemerkenswert.

